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好心人撿到計程車司機遺失錢包...內藏36884元現金直送警局 結局是…

香港01／ 撰文：李納德

路不拾遺是美德，就算那個銀包超級厚都不為所動！有網友在失物群組發帖，指在兒童醫院近油站馬路發現錢包，失主應為小黃司機，內有多達9,220元(約36884元新台幣)現金，稱已原封不動送到警局，籲失主自行領回。好人好事被瘋傳大讚，不少網友指金額之多很可能是「救命錢」，「原po是人中之龍，長命百歲」。

然而，有網友留意到同一帖文早於今年4月初已在網上出現，近日再轉載到多個群組「翻炒」。翻查資料，原始貼文在瘋傳的12個小時內，就已有失主家人留言感謝，稱司機已去警局認領，好人好事早已有個好結局！

原po昨日（19日）在facebook群組「香港的士乘客失物認領資訊」發貼文，展示1個有多張鈔票的「超厚」銀包，有多張500元(約2000元新台幣)及100元(約400元新台幣)，他從錢包內證件，提及失主姓陳，對方應為小黃司機，「是一位小黃司機，叫做陳XX，嚮兒童醫院附近油站馬路中間掉錢包」。他指已交到秀茂坪警局，沒有動過錢包內物品，「所有都原封不動入面有9,220元(約36884元新台幣)，請你自己去領回，下次小心啲」。

事件被網友大讚，「好心一定會有好報的」、「高風亮節」、「呢個的士佬希望佢執到人嘢會俾返人」。由於銀包內有大量現金，有網友認為「這個數目可能是救命錢呢」、「可能係救命錢，不可以貪，btw，原po是人中之龍，長命百歲」。

不過，有網友發現相關貼文早於今年4月已有人貼出，日前再被人轉載到失物認領谷及數個群組「翻炒」。而4月初的貼文發出後12個小時內，就已有失主的家人留言感謝原po，稱小黃司機已前往警局領回錢包。

（facebook群組「香港的士乘客失物認領資訊」）

延伸閱讀：

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拾獲銀包藏36884元！好心人直送警局兼發貼文尋人 失主家人火速現身

文章授權轉載自《香港01》

失主 香港 家人 風水

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