大陸女遊香港迪士尼花400元請攝影師 200張相片零構圖斬頭崩壞：別害人

來到迪士尼這般奇妙的景點，不少人都想拍照留念。但攝影這門技術又並非人人拿手。如果想拍出滿意的成品，就應該要拜託專業人士。但近日，一位大陸女在社交平台分享，她特意請了攝影師在迪士尼為她拍照，但結果令原PO一肚氣，狠批這次經歷毀了她的旅程！

近日，一位大陸女在小紅書發帖「避雷香港迪士尼約拍，真的離了大譜」為題，分享她糟糕的約拍經歷。本來約好的一位攝影師臨時加價3倍，大概每小時港幣$499 (約1996元新台幣)至599元(約2396元新台幣)左右。令原PO趕急重新找另一位約拍，對方自我介紹是擅長拍攝人物，又是拍攝愛好者。加上，這位攝影師只收費港幣$100元(約400元新台幣)，「本來我也有所顧慮怕便宜沒好貨，但後來覺得是迪士尼那麼美，隨便一拍也好看啊」。於是，原PO就向他交代了幾張拍攝範本，大致上都是拍攝城堡、商店櫥窗等景色，「說實話沒有甚麼難度，他說可以拍。這就是我惡夢的開始」

大陸女指這位攝影師到場後，在一個小時多的時間為她拍了2百多張相片。途中她「瞄了瞄他的專業設備的螢幕，螢幕有點黑看不太清楚，感覺拍的好像一般」。但當日天氣太熱太曬，原PO見攝影師背着大包都很辛苦，而且看在他在每個景點都拍了十多至二十張。原PO覺得總會有自己滿意的照片，再修一修圖應該都沒有大問題。

怎料，她當晚收到相片成果後，「我真的想殺人。找個自拍棍都比這專業攝影師拍得好，一個不靠譜的約拍真的能毁了妳的旅程！」她更怒指「麻煩不要甚麼人都自稱攝影師，真的很害人！」她更分析這位攝影師完全不懂得構圖，大多相片都是歪歪斜斜、城堡切開一半，就連原PO的樣貌都是未準備好的狀態等。她怒斥「這麼美的城堡給拍得亂七八糟的，我以為他是故意來拍我醜照的」。

最後，大陸女更補充了她找路人和工作人員拍出來的相片更漂亮，她無奈指「早知如此，我真的不如全程求路人幫拍。」事件引起網友討論，大部分網友見及都深表同情「這些竟然還敢收錢，真的無語了」、「好炸裂，用腳都拍的比他好」、「這都是甚麼奇怪角度啊」、「很難相信這像素是2023年的」。

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文章授權轉載自《香港01》