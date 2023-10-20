快訊

金鐘58／三王都拿獎遭質疑分豬肉 評審：就知道你們會這麼問

國3竹田系統連環車禍 2月大嬰兒疑遭拋飛無生命跡象

金鐘58／「最強綜藝秀」剛奪大獎 胡瓜宣布重大決定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸女遊香港迪士尼花400元請攝影師 200張相片零構圖斬頭崩壞：別害人

香港01／ 撰文：彩虹糖
一位大陸女在社交平台分享，她特意請了攝影師在迪士尼為她拍照，但結果令原PO一肚氣。小紅書截圖
一位大陸女在社交平台分享，她特意請了攝影師在迪士尼為她拍照，但結果令原PO一肚氣。小紅書截圖

來到迪士尼這般奇妙的景點，不少人都想拍照留念。但攝影這門技術又並非人人拿手。如果想拍出滿意的成品，就應該要拜託專業人士。但近日，一位大陸女在社交平台分享，她特意請了攝影師在迪士尼為她拍照，但結果令原PO一肚氣，狠批這次經歷毀了她的旅程！

近日，一位大陸女在小紅書發帖「避雷香港迪士尼約拍，真的離了大譜」為題，分享她糟糕的約拍經歷。本來約好的一位攝影師臨時加價3倍，大概每小時港幣$499 (約1996元新台幣)至599元(約2396元新台幣)左右。令原PO趕急重新找另一位約拍，對方自我介紹是擅長拍攝人物，又是拍攝愛好者。加上，這位攝影師只收費港幣$100元(約400元新台幣)，「本來我也有所顧慮怕便宜沒好貨，但後來覺得是迪士尼那麼美，隨便一拍也好看啊」。於是，原PO就向他交代了幾張拍攝範本，大致上都是拍攝城堡、商店櫥窗等景色，「說實話沒有甚麼難度，他說可以拍。這就是我惡夢的開始」

大陸女指這位攝影師到場後，在一個小時多的時間為她拍了2百多張相片。途中她「瞄了瞄他的專業設備的螢幕，螢幕有點黑看不太清楚，感覺拍的好像一般」。但當日天氣太熱太曬，原PO見攝影師背着大包都很辛苦，而且看在他在每個景點都拍了十多至二十張。原PO覺得總會有自己滿意的照片，再修一修圖應該都沒有大問題。

怎料，她當晚收到相片成果後，「我真的想殺人。找個自拍棍都比這專業攝影師拍得好，一個不靠譜的約拍真的能毁了妳的旅程！」她更怒指「麻煩不要甚麼人都自稱攝影師，真的很害人！」她更分析這位攝影師完全不懂得構圖，大多相片都是歪歪斜斜、城堡切開一半，就連原PO的樣貌都是未準備好的狀態等。她怒斥「這麼美的城堡給拍得亂七八糟的，我以為他是故意來拍我醜照的」。

最後，大陸女更補充了她找路人和工作人員拍出來的相片更漂亮，她無奈指「早知如此，我真的不如全程求路人幫拍。」事件引起網友討論，大部分網友見及都深表同情「這些竟然還敢收錢，真的無語了」、「好炸裂，用腳都拍的比他好」、「這都是甚麼奇怪角度啊」、「很難相信這像素是2023年的」。

延伸閱讀：

大陸女投訴尖沙咀5星酒店咖啡杯有漬 酒店不回覆大怒:當我傻子

25歲大陸男抖音分享結紮3大好處 做愛更好體感！網民竟嘲：太監

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

女子乘東鐵疑遭猥褻 稱變態男盯看自摸下體 完事還這麼做嚇得報警

任何人遇到風化案，請立即報警！1名女子在小紅書表示，早前和朋友乘搭東鐵線頭等車廂，其間一名男子上前聲稱正尋找物件，詢問她們可否坐其他座位，她們轉坐最後面位置，男子找到她們旁邊座位，然後坐下，繼而用背囊遮擋除褲，不時望住她們和自己下體自瀆，她們立即轉到普通車廂，但由於於人太多

鄰里有愛！店鋪着火貨品多易燃物 熱心鄰居幫忙拿滅火器闖火場救火

鄰里間守望相助令人感動！日前山東有家居雜貨店突然起火，由於店內貨物多是被褥枕頭等易燃燒寢具，火勢急劇蔓延，而老闆娘早已嚇得不知所措。所幸店舖兩邊的鄰居聞聲趕至，紛紛拿起滅火器衝進店內救火，才成功撲滅火勢，也幫老闆保住了大部份貨物。

過期豆皮放冰箱半年照吃！六旬夫婦食物中毒導致病危入院 丈夫留院ICU

食物放在冰箱保存一樣會過期！大陸1對六旬夫婦日前找到1包放在冰箱長達半年之久的豆皮，白焯涼拌來吃後，下午至晚上不停屙嘔，直至翌朝才願意入院。醫生診斷兩人因食物中毒引發急性腸胃炎，丈夫更出現低血壓休克要入ICU搶救。

男童與同學爭執 被對方媽媽狠摑20巴掌要入院 疑知情者揭內情惹質疑

發生任何爭拗都不應該訴諸暴力！福建有男童和同學發生爭執，被對方母親掌摑近20巴掌，事後男童父親帶他到醫院檢查，發現他有輕微腦震盪和耳鳴。可惜男童在醫院接受治療期間，施暴者沒有出面道歉和前去探望，因此男童父母盼對方能受到法律制裁和懲罰。

好心人撿到計程車司機遺失錢包...內藏36884元現金直送警局 結局是…

路不拾遺是美德，就算那個銀包超級厚都不為所動！有網友在失物群組發帖，指在兒童醫院近油站馬路發現錢包，失主應為小黃司機，內有多達9,220元(約36884元新台幣)現金，稱已原封不動送到警局，籲失主自行

大陸女遊香港迪士尼花400元請攝影師 200張相片零構圖斬頭崩壞：別害人

來到迪士尼這般奇妙的景點，不少人都想拍照留念。但攝影這門技術又並非人人拿手。如果想拍出滿意的成品，就應該要拜託專業人士。但近日，一位大陸女在社交平台分享，她特意請了攝影師在迪士尼為她拍照，但結果令原PO一肚氣，狠批這次經歷毀了她的旅程！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。