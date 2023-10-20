女子乘東鐵疑遭猥褻 稱變態男盯看自摸下體 完事還這麼做嚇得報警

任何人遇到風化案，請立即報警！1名女子在小紅書表示，早前和朋友乘搭東鐵線頭等車廂，其間一名男子上前聲稱正尋找物件，詢問她們可否坐其他座位，她們轉坐最後面位置，男子找到她們旁邊座位，然後坐下，繼而用背囊遮擋除褲，不時望住她們和自己下體自瀆，她們立即轉到普通車廂，但由於於人太多，所以她們和頭等車廂只是相隔一道車門，男子不時按掣開門，一邊望住她們，一邊自瀆，完事後站在她們旁邊，她們之後下車報案，女警好言安慰，提醒不幸再遇到類似事件，應立即致電999。其他網民留言指「立即拿手機拍下他」、「不應怕，當時應立即拍片報警讓他出名」。

原PO在小紅書表示，和朋友在上水乘搭東鐵線，並進入頭等車廂，她們剛坐下時，有「一位看起來很樸實的男性」上前稱正在尋找物件，相信剛才遺忘車廂內，詢問她們可否改坐其他座位，於是她們轉坐最後面位置，連同他們3人，頭等車廂當時尚有一對男女，坐在她們一開始坐下的座位旁邊，後面位置全空。

男子找到她們旁邊，繼而坐下，坐在她們斜對面，男子突然解開自己褲帶除褲，並用黑色背囊遮擋，原PO眼尾見到「他看一眼我們，看一眼自己的下體，手上動作沒有停過」。

她們見狀立即轉到普通車廂，但由於普通車廂人太多，她們無法往前繼續移動，所以和男子距離只有一道車門，對方突然按掣開門繼續自瀆，「眼睛直勾勾的看着我們，門關上又按開」，甚至換了兩次位，相信想望得更加清楚；到站後，男子開門站到她們旁邊，「像個沒事人，我（原PO）這時候已經在發抖了」。

她們下車後前往最近警署報案，男警一直安撫她們，而且安排一位女同袍進行筆錄。不過，由於頭等車廂和月台都沒有安裝閉路電視鏡頭，警方調查上有困難，提醒她們不幸再遇到類似事件，應立即致電999。

帖文引來不少網民討論，紛紛留言指「立即拿手機拍下他」、「不應怕，當時應立即拍片報警讓他出名」、「抱抱，報警是對的，希望能將這種人繩之以法」。

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文章授權轉載自《香港01》