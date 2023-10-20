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鄰里有愛！店鋪着火貨品多易燃物 熱心鄰居幫忙拿滅火器闖火場救火

香港01／ 撰文：夏洛特
山東一間家居雜貨店突然起火，火勢蔓延迅速。（「閃電新聞」微博影片截圖）
山東一間家居雜貨店突然起火，火勢蔓延迅速。（「閃電新聞」微博影片截圖）

鄰里間守望相助令人感動！日前山東有家居雜貨店突然起火，由於店內貨物多是被褥枕頭等易燃燒寢具，火勢急劇蔓延，而老闆娘早已嚇得不知所措。所幸店舖兩邊的鄰居聞聲趕至，紛紛拿起滅火器衝進店內救火，才成功撲滅火勢，也幫老闆保住了大部份貨物。

根據《閃電新聞》報道，10月9日晚上6點40分左右，山東淄博一間家居雜貨店突然起火。從店內閉路電視片段可見，最先起火的是櫃台，有一點小星火突然冒出，起火原因未明。由於店內堆滿寢具，如被褥、枕具、靠枕等，所以火勢迅速擴大蔓延。短短2分鐘，火勢已十分劇烈，濃煙密佈，該處的閉路電視已被煙霧覆蓋。

坐在店門處的老闆娘劉女士這時才發現起火，整個人嚇到從椅上跳起來，慌忙跑出店外呼救。她表示當時被嚇得不懂反應，也想不起要打電話找消防員，「我都（嚇）癱了，腦子一片空白，也不會打電話了」。由於劉女士店內貨物多是易燃物，如果不及時撲滅，後果將難以想像。

所幸她店舖左右兩邊的鄰居聽到她呼叫，匆匆拿起滅火器跑進火場幫忙滅火。在左鄰右舍的幫助下，劉女士順利保住店中大部份貨物。其中1名有份幫忙的鄰居孫先生表示，當地消防人員不時督促商戶們要在店內配備滅火器，街坊們都聽話做好滅火準備，因此當日才能派上用場。

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文章授權轉載自香港01》

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