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男童與同學爭執 被對方媽媽狠摑20巴掌要入院 疑知情者揭內情惹質疑

香港01／ 撰文：桃樂斯
大陸有男童因為和同學發生爭執，被對方母親掌摑近20巴，引來網民眾怒。（微博影片截圖）
大陸有男童因為和同學發生爭執，被對方母親掌摑近20巴，引來網民眾怒。（微博影片截圖）

發生任何爭拗都不應該訴諸暴力！福建有男童和同學發生爭執，被對方母親掌摑近20巴掌，事後男童父親帶他到醫院檢查，發現他有輕微腦震盪和耳鳴。可惜男童在醫院接受治療期間，施暴者沒有出面道歉和前去探望，因此男童父母盼對方能受到法律制裁和懲罰。事件曝光引來民憤，大部份人認為絕不能姑息對方，要追究責任；不過亦有人希望知道整件事情始末，到底是否涉及欺凌，及後疑有知情人士透露被打男童常在學校欺負同學，質疑其父母以片面之詞偏袒自己孩子。

綜合大陸媒體報道，事發於上周四（12日），福建有名就讀小學六年級男童因和同學發生爭執，被對方母親掌摑近20巴。男童父親指，當時在和學校相約1公里內位置，那名同學向其孩子稱「你有本事就去我家門口打」，由於孩子看見對方母親在家，所以便沒有前往對方住處。不過當他騎單車離開時，對方母親一直尾隨，甚至追至地鐵站，最後直接掌摑其子近20個巴掌。

男童被打後出現嚴重頭暈、惡心和耳鳴症狀，為了確保安全，男童父親立即帶他到醫院接受檢查和治療。檢查結果顯示，孩子有輕微腦震盪、耳鳴、牙齒鬆動，他們事後向警方報案，並提供相關證據。不過父親就不滿稱，孩子在醫院接受治療期間，對方未曾前去道歉或探望，故盼施暴者能受到應有的法律制裁和懲罰。

網民都替被打男童感不值，支持家長追究施暴者責任，「報警，千萬別原諒也別和解，該進去進去（坐牢）該賠錢賠錢」、「一巴掌5萬，不接受和解」、「父母退讓一步會給孩子造成巨大的心理陰影和不平衡」、「家長那麼大都控制不住脾氣，在孩子面前丟臉」、「如果只是小摩擦找老師協調處理，沒必要打人吧」、「可怕的校園暴力」。

惟有留言欲知事情前因後果，因為對方小孩曾提及「要打到門口打」，「你家兒子有沒有霸凌人家？如果沒有請告她！如果有，你就活該」、「一面之詞不好說，想知道另一方怎麼個說法」；及後有疑似知情人士「爆料」引來他人嘩然，聲稱該男童經常欺凌同學，「追到人家家附近，還反咬人家一口，這真沒天理。咬着自己小孩受傷害，卻絕口不提人家孩子受霸凌」、「這受害者小孩在學校經常欺凌其他學生，是六年級校霸嗎」，又指「孩子家長才打一兩耳光反被踹兩腳，何來的20巴掌之說」。

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文章授權轉載自《香港01》

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