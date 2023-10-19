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「愛因斯坦的腦子」成熱門商品成交6萬筆 網笑：確實需補腦

聯合新聞網／ 綜合報導
近日，大陸十分流行販賣「愛因斯坦的腦子」，該商品售價約在新台幣0.4元至22元不等。圖／擷自「淘寶」
近日，大陸十分流行販賣「愛因斯坦的腦子」，該商品售價約在新台幣0.4元至22元不等。圖／擷自「淘寶」

網路購物電商平台上，經常有人販賣奇怪的東西，引發民眾討論。陸媒《頭條新聞》報導，中國大陸近日流行販賣「愛因斯坦的腦子」，並聲稱付錢後，便會直接長到買家的大腦上。特殊的商品立刻引起關注，至今更已售出6萬多單。

近日大陸的網路商店十分流行販賣「愛因斯坦的腦子」，此虛擬商品價格約在新台幣0.4元至22元不等。賣家還聲稱商品在下單後，會自動長到買家的大腦上，更有商店直接將大腦分類並取名「聰明腦」、「戀愛腦」、「文科腦」等，吸引無數網友關注。

報導稱，此特殊商品目前已售出6萬多單，十分受到歡迎。新聞底下，許多網友紛紛笑稱買家們確實需要補腦，「有一說一，買了這個的人確實需要一個好腦子」、「給腦子充充值」、「買完確實長了點腦子，吃一塹長一智」、「下單的人至少在自我認知這一點，他們是對的，腦子確實需要補」、「商家說：『你感應不到，說明你不配』，花錢還被鄙視」。

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