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海底撈服務生「被叫阿姨」無視顧客兩次 14歲妹委屈錄下過程

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸有位海底撈員工因不滿被叫「阿姨」，故意無視顧客兩次。圖／擷自「海底撈」、《頭條新聞》微博
大陸有位海底撈員工因不滿被叫「阿姨」，故意無視顧客兩次。圖／擷自「海底撈」、《頭條新聞》微博

知名火鍋店「海底撈」向來以優良的服務著稱，經常給顧客帶來驚喜。不過，綜合陸媒報導，中國大陸浙江省杭州市有名14歲女孩因稱呼30歲的服務生為「阿姨」，而被對方無視兩次，之後服務生更直言「我不想當妳的阿姨」。

報導稱，浙江省杭州市有位14歲女孩去年到海底撈用餐時，因撈麵遲遲未上，便對著服務生說「你好」，但都沒得到回應。後來，女孩表示自己為了出於禮貌，便對著一名服務生喊「阿姨」，卻被對方連續無視兩次，讓自己感到很委屈。

報導說明，該名服務生接著到女孩的桌邊，與她發生爭執。服務生指出，女孩已14歲直接叫她「阿姨」會特別顯老，自己寧願被叫作服務生，並直言「我不想當妳的阿姨」。

不滿被服務生指責的女孩也立即表明，自己並無法判斷對方真實年齡，認為阿姨是較禮貌的稱呼，不解服務生為何要如此計較，也因此被對方氣哭。對此，海底撈客服表示，該事件正在核實中。

新聞底下，許多網友批評服務生太過玻璃心，「玻璃心做不了服務業，連自己都不尊重自己的職業」、「這樣的服務員可以馬上叫她結工資走人」、「一個稱呼而已，怎麽那麽脆弱呢？」、「服務行業被叫一句阿姨，就惱羞成怒拒絕提供服務，這就別幹服務行業了」。

但也有網友認為該名14歲小朋友情商不夠，「如果我30歲被叫阿姨我也很生氣，情商高的叫姐絕對沒錯！」、「現在的小年輕，好多情商都不行」、「叫姐姐就行了，人家也沒多老」、「只能說14歲小朋友情商可以再提高」。

海底撈

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