女房客懷孕5個月！房東賠錢硬趕人 超迷信理由曝光

這叫風俗還是迷信？有廣東女房客上傳影片抱怨，指近日房東發現她已懷孕5個月，竟即時要求她們搬走，甚至不要押金，另再賠1個月違約金，無論怎說都要求她離開，理由竟是「借死不借生」，結果女房客要挺住肚子急急搬屋。事件引起爭議，有網友解釋，至今仍有人迷信此說法，認為在別人家生孩子，會成對方一家帶來厄運，「用我們老廣說法就是一死換一生」，但已很少人相信。但不少網友認為房東有賠錢就無問題，「那是房東的房子，人家忌諱這些，那只能搬走」。

陸媒報導，近日有廣東女子拍片抱怨，指已懷孕5個月的事被房東知道後，竟收到訊息要求她們退租，「說不租給我們」，理由是「借死不借生」，租約還未到期，「押金都不要了，要我們搬家」，還再賠她們1個月的違約金。她指無論說什麼，房東都堅持不再租給她們，只能無奈搬家。片段見到房客用行李箱及大紙箱收拾，而且她已有明顯孕肚。

有網友認為房東的做法難以理解，「屋裏添丁進口，不是福氣嗎？」、「我妹的房客生了，她給人家送了幾斤雞蛋，塞了個紅包」。有熱心網友解釋，過去有人迷信在別人家生孩子，會為對方一家帶來衰運，「你在別人家坐月子生孩子，房東家就會減一人，你來他走」、「用我們老廣說法就是一死換一生」。

有留言指廣東是其中一個迷信重災區，「廣東、福建、山東這3個省真的重災區」，部份地方更不會租屋給生產後的婦女坐月子，「我也是租的房子生的娃，現在我娃都2歲多了，沒見房東家死了誰」。有廣東網友指第一次聽這說法，這迷信已不流行，「中國的科教任重而道遠啊，太多人迷信了」，而且房客已懷孕5個月，要臨時搬家非常不便，「就因為房東迷信的理由被折騰」、「清朝亡了」。

不過，由於房東有按合約賠償，不少人覺得無問題，「尊重，人家的房子，也願付違約金，不犯法沒什麼說的」、「每個地方風俗不一樣，房東賠了錢，也給了押金，這本來就是場買賣」。

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文章授權轉載自《香港01》