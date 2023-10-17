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才剛結婚公婆急抱孫「男22萬、女8萬」 人妻怒：還活在清朝？

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸一名人妻被公婆催生，對方承諾給予獎勵金。本報資料照片
中國大陸一名人妻被公婆催生，對方承諾給予獎勵金。本報資料照片

生小孩是人生重大抉擇之一，許多已婚夫妻考量經濟、責任、生活品質等因素，一時沒有生育計劃或決定當頂客族。中國大陸一名人妻日前在微博抱怨，結婚半個月公婆就對他們催生，還稱生小孩就給獎勵金，拿走抽屜的保險套。人妻無奈表示感覺被侮辱，後來和老公吵架氣得想回娘家，消息曝光後，網友對此回應：「全程皺眉看完」、「真當你生育機器啊」。

大陸一名新婚人妻在微博抱怨，自己10月1日結婚，結婚第二天和老公出門，回家後卻發現婚房抽屜裡的保險套莫名消失，吵架過程中老公才坦白是婆婆打掃房間時拿走的。她考量不想剛結婚就和公婆鬧矛盾，隔天老公索回保險套便將怒火平息。

人妻事後向老公直言，自己結婚兩年內不想生小孩，一方面擔心感情不夠穩固、仍處在磨合期；一方面是積蓄不多，小孩誕生後恐怕難以承受經濟壓力；同時也覺得現在還年輕，應該先抓緊事業，如果有小孩會無法放開手做。

原以為說開之後會有好轉，她沒想到和老公傳訊息時，意外得知生小孩有獎勵金，「生男孩給五萬人民幣（約台幣22萬），生女孩給兩萬人民幣（約台幣8.8萬）」，她覺得自己被侮辱，氣得飆罵「不希罕你家這點錢」、「時代一直在進步，你家還活在清朝」，老公解釋趁早生孩子父母健康還能幫忙帶，她更是原地爆炸回應「不用了，我怕再帶一個清朝餘孽」。

消息在微博曝光後引起熱議，網友對此表示：「全程皺眉看完」、「我勸一句，建議離婚」、「真當你生育機器啊」，不過也有人質疑：「生小孩的問題不應該結婚前就談好嗎…」、「感情不穩固結婚幹嗎？」。

中國大陸一名人妻表明態度拒絕生小孩。圖／翻攝自微博
中國大陸一名人妻表明態度拒絕生小孩。圖／翻攝自微博

中國大陸一名人妻反嗆老公家人還活在清朝。圖／翻攝自微博
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