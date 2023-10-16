情侶租房5天偷跑路 房東一開門見這幕怒轟：素質很低

光看照片就可以感受到現場有多臭！中國大陸山東有民宿老闆娘上傳影片，炮轟一對年輕情侶租房5天後「跑路」，房間內部臭氣薰天、滿床血漬、地上布滿垃圾，還有用過的衛生棉和保險套。老闆無奈地向陸媒指，從沒遇過如此低素質租客，房間起碼要清潔3天。影片震撼畫面曝光後令網友譁然，形容情侶「浴血奮戰」、「能住成這樣也是人才」。

陸媒報導，9月26日大陸山東聊城有民宿老闆娘上傳影片，指控有年輕情侶租房5天後「跑路」，畫面可見，床上有許多已乾掉的血漬，地上滿是垃圾，還有不少是用過的衛生棉及保險套。

房東于女士在片段中指出，該對年輕情侶沒打招呼就「偷偷跑路」，她後來才發現屋內臭氣熏天，滿床是血漬。房東稱，她從未遇過如此沒素質的租客，非常無奈，住5天變成這樣子，並懷疑兩人是趁女方生理期時「亂來」，才會弄出如此大面積的血，又擔心女生的身體是否因此造成傷害。

于女士隨後接受陸媒訪問仍相當生氣，稱該對年輕人走時沒正式退房，是偷偷跑的，入內見到滿地吃過的食物、垃圾外，整個床具全是血，她直言「女孩子應該來大姨媽了」。目前房東將窗戶全部打開，朝房內不停噴酒精清潔，並強調房內的棉被和床具基本上要重做，「兩三天弄不完，三天之內肯定不能用房子了，那個房間不用租了」。

新聞底下，不少網友批評情侶行為太噁心，「放心，正常人幹不出這事，肯定不正常的人」、「這倆口子是在浴血奮戰嗎？」、「還有用完的衛生棉…」。

還有網友留意到房東形容兩人是「跑路」，懷疑是沒有正式的實名登記，認為民宿也應登記身份證，或者開更高的押金才可嚇阻這些低質素住客，「這種民宿租賃最好簽訂合約，對雙方都好」。

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文章授權轉載自《香港01》