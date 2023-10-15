這樣加熱炒栗子會出事！她放入嘴裡秒「爆炸」噴白煙 網哭：我也被炸過

炒栗子是不少民眾喜歡的小食，但食用方法不當可能會有安全隱患。據《錢江晚報》報導，近日，大陸有女子在家中用烤箱加熱炒好的栗子食用，結果栗子直接在嘴中「爆炸」燙出水泡，現場更冒出白煙。不少網友看後表示亦有類似經歷。

據該女子分享影片，她指自己幾日前買好一些炒好的栗子，回家後覺得栗子外皮不好剝殼，於是將栗子放進烤箱烤了一下。約15分鐘後她將栗子取出，結果剛放入嘴中，栗子就發生「爆炸」，女子嘴邊更飄出「白煙」。

女子稱，事後她的嘴角被燙出水泡，次日嘴也腫起來，說話也不方便。她將經歷分享至網路後，不少網友表示有類似經歷：「我也被炸過，還好沒在嘴裡炸，現在都有陰影」、「我前兩天剛被炸，剛出鍋沒開口的，一口咬下去瞬間嘴角兩個大水泡」、「我也被炸過，整個右側口腔的皮都掉了，疼死我了，記憶深刻」、「之前烤過，全炸了」。

據悉，炒栗子剛出鍋時，雖然外面的熱量散發得快，但裡面的熱氣還不能消盡，如果此時受到外力的擠壓，栗子就會「破殼而出」，容易發生爆炸。所以，吃炒栗子時最好買一些已經「裂口」的，並等到溫度下降後再食用。

醫生提示，栗子的澱粉含量非常高，多食會影響血糖，糖尿病患者和消化不良人群應該少食。同時，栗子不能與牛羊肉同食，因為牛羊肉也是不易消化的食物，同食會造成消化不良，甚至嘔吐。栗子也不能與豆腐同食，會影響鈣的吸收，嚴重的話還會引起結石癥。

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文章授權轉載自《香港01》