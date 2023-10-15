獨自被鎖屋內3天…2歲童稱爸「坐飛機」僅留零食 鄰居急call後續曝光

把2歲兒童獨留在家3天，真的可安心出行？大陸日前瘋傳影片，顯示蘇州有家長將2歲男童鎖在車庫出租屋內，有指男童在窗口喊爸爸才被鄰居發現，熱心鄰居和男童聊天，知道他已在屋內獨自過了3天，只吃爸爸留下的零食和看電視。由於男童年紀太小，只能作簡單對答，表示爸爸去了「坐飛機的」的地方。鄰居指車庫內很多蚊子，而撥打男童爸爸的手機時，竟是關了機打不通，故已報警及為男童買食物。當地警方指已收到報案，正調查事件。

陸媒報導，蘇州有網友上傳影片，指當地有小區的某車庫出租屋內，有2歲男童被獨自鎖在屋內3天，有熱心民眾前去了解及和小弟弟聊天。陸媒指，街坊是聽到男童喊叫爸爸才前去了解，網傳影片中，男童隔著窗和街坊說話，被問到自己睡還是有爸爸陪睡時，他答只有1個人，自己看電視，「沒電了我充電」，又說爸爸沒有回來，不知道爸爸去哪，只知「坐飛機的」，「一個人一直在看電視」。

男童只有2歲拿着手機，言語所限只能作簡單回答，邊說邊玩着手中的恐龍玩具，不太懂回應。鄰居一問發現男童已2天沒有吃飯，而且車庫內蚊子很多，爸爸竟然只留下一堆零食當正餐，男童只有零食和電視相伴。鄰居見狀只能送上食物，並幫助小弟弟打電話找爸爸。

不過，男童爸爸的電話打不通，且顯示手機已關機，鄰居馬上報警。當地警方確認已收到報案，正跟進調查，暫未能透露詳情。消息指，男童的爸爸是3天前坐動車離開，而媽媽現時在老家。

網友大讚幫手的鄰居是熱心好市民，看片後懷疑男童不止2歲，但直斥涉事父親太離譜，「根本是虐待兒童！」、「這種還不剝奪撫養權？」、「遺棄罪，趕緊公訴判了吧」、「孩子的母親又在哪裡呢」，但又猜父親是否遇上事故無法回家。

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文章授權轉載自《香港01》