74歲港伯自爆住公屋...大陸還有樓包二奶 長俸+長者津貼月入52,000多元

雖然現在樓價下跌，但對不少年輕人來說，無父幫助買樓仍是「奢望」，甚至認為住到公屋已是人生贏家。最近有大陸網紅在街頭採訪一名74歲港伯，該伯伯自稱是前公務員，已退休多年並享有長俸，連生活津貼和做兼職每個月約有52,000多元新台幣，他還自爆在大陸江門有樓包二奶，短片引起網友討論。

該名伯伯接受抖音頻道「你的微笑在香港」的訪問，影片近日被轉載至FB及YouTube，惹來網友注意，但抖音原片疑似已下架。片中伯伯在深水埗街頭受訪時表示，自己曾是公務員，2001年退休，現在拿24000多元新台幣長俸加政府的生活津貼過活，月入約有52,000多元新台幣，跟太太和女兒住九龍約350呎公屋，月租約10,800元新台幣，不過他自言平日花錢甚少，每日只花數十元，晚餐都是回家吃。從片段所見伯伯打扮也相當新潮，他還自爆有穿耳，「被女鬧到Ｘ街，話老豆幾十歲發姣」。

伯伯在片段中更表示早年在大陸江門以44萬元新台幣買樓，還自爆有兩個老婆，大婆在香港，大陸則有個年紀比他少18年的小老婆，還跟對方育了一個女兒，「(大老婆)日日鬧我」。不過他在片中也坦言，享齊人之福的先決條件是要有層樓給對方，「無樓就不跟你」，而且每個月也要給小老婆幾千元家用，大老婆則只有千多元。

不少網友驚訝伯伯訪問內容講太多太坦白，「這種是有錢人的生活方式，簡直是首富」、「是個案吧年齡都一大把！真是冰山一角！」也有網友表示這是當年公務員「入職時服務條件的退休福利」，無得羨慕又妒忌。

根據房屋署及社會福利署的資料，目前長者生活津貼每月金額為16,240元新台幣，至於3人家庭公屋「入息及資產淨值限額」，每月入息為97,640元新台幣，資產淨值限額為1560,000元新台幣，3人家庭若全部成員均為年滿60歲或以上的長者，其資產淨值限額為3920,000元新台幣。而公屋申請者須申報資產，包括境內及境外物業。

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文章授權轉載自《香港01》