22歲小鮮肉娶38歲阿姨被嘲「不想努力」 新郎1句話霸氣回應

愛情無關年齡，大陸一對相差16年的姐弟戀開花結果，婚禮畫面曝光後竟惹來網友熱議，不少人好奇為何男方22歲會娶38歲大媽，甚至有人嘲諷新郎「不想努力了」。新郎護妻心切，同時為捍衛自己愛情，挺身而出公告天下，他與妻子之間是愛情，「沒有大家說的那樣庸俗」。

綜合陸媒報導，22歲新郎原是高中畢業生，離家到外地酒吧做服務生，由於逃避父母催婚，一年沒有回家了，想不到他在隔年突然宣布會結婚，並答應帶女方回家見父母，讓父母喜出望外。

當新郎帶38歲女友回家讓父母見媳婦，父母見到兒子女友時以為她是「岳母大人」，怎知原來就是媳婦本人，父母氣得當場反對婚事，不過新郎堅持非她不娶，父母唯有妥協。

這對年齡相差16年的姊弟戀開花結果，舉辦圓滿婚禮後照片在網路上曝光，卻引來不少網友嘲諷，甚至有人嘲笑新郎娶大媽，「他走了捷徑，不想奮鬥了」、「姨姨！我不想努力了」。

面對網友冷嘲熱諷，新郎護妻心切，挺身而出反擊，他指妻子雖然身為老闆，但他們之間「完全是出於愛情而結婚的」。他表示自己好幸運，可以找到一個呵護自己，且像是母親般照顧自己的人，實在是十分幸福的事，「我們之間的結合是緣份注定的，沒有大家說的那樣庸俗」。

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文章授權轉載自《香港01》