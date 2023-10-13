快訊

「33年華廈、5年精品宅」怎麼選？ 眾人見1關鍵全選老房子

海獅趴漁船蹭霸王餐！上菜後牠一臉嫌棄「瞇眼搖頭」無情打槍：這條魚太小了啦

哈瑪斯遭爆「持北韓製武器」 北韓官媒怒批：美政府造謠

她懷孕找5男群聊索墮胎費 其中一人喊生吧：就想看是誰的

聯合新聞網／ 綜合報導
懷孕女子要求五名男子必須有人出錢負責墮胎的費用，否則等孩子生下來後，將進行DNA鑑定。此為示意圖，圖片來源：Ingimage
懷孕女子要求五名男子必須有人出錢負責墮胎的費用，否則等孩子生下來後，將進行DNA鑑定。此為示意圖，圖片來源：Ingimage

中國大陸一名女子赴醫院驗孕後發現懷孕，在社群對話框中一口氣拉進5名男子要求AA墮胎費用，惹來5名事主與該名女子多方對話，在微博引起網友熱議。

女子在群聊對話中一開頭便直截了當，表示自己在醫院驗孕證實已懷孕，這個月就和該5名事主於性行為中未有安全措施，要求這些男子「必須有人站出來負責」，並表示若無人負責，那就必須採AA制，每人都該為這起意外負責。

面對這5名男子似乎都不想認帳，懷孕女子則氣到飆罵：「全是渣男，一點責任心都沒有，一說中招了全說跟自己沒關係，有本事當時就別摘啊！愛付不付，等我生下來驗出來，看我抱不抱去你家，到時你想不認都不行」、「反正我這個月就和你們是沒戴套的，要是沒人肯站出來掏錢，那就AA」。

被拉進群聊的男子們驚訝之餘，有人回應表示：「牛逼！第一次聽說還有AA打胎的，還直接進群討債，服了！」，有人認為女子最終的目的是想騙財，「妳再找個其他男的騙點不就完了，搞什麼群收款乞討，還說什麼AA打胎」；一名男子則回覆表示：「第一次看到這麼清新的乞討方式」。

另一名男子則建議孩子就生下來，「我還挺想看看這到底是誰的種，是哪個幸運兒攤上妳這麼厲害的」。也有人質疑：「是一個月與5個人(發生性關係)嗎？」、「你們都是她前男友？還是都這個月的？」。女子則輕描淡寫地回應：「反正我這個月就是和你們是沒戴套的」。

圖為六人對話群聊記錄。擷自微博
圖為六人對話群聊記錄。擷自微博
圖為六人對話群聊記錄。擷自微博
圖為六人對話群聊記錄。擷自微博
圖為六人對話群聊記錄。擷自微博
圖為六人對話群聊記錄。擷自微博
圖為六人對話群聊記錄。擷自微博
圖為六人對話群聊記錄。擷自微博
圖為六人對話群聊記錄。擷自微博
圖為六人對話群聊記錄。擷自微博
圖為六人對話群聊記錄。擷自微博
圖為六人對話群聊記錄。擷自微博
圖為六人對話群聊記錄。擷自微博
圖為六人對話群聊記錄。擷自微博
圖為六人對話群聊記錄。擷自微博
圖為六人對話群聊記錄。擷自微博

微博 懷孕 AA制

延伸閱讀

士林夜市上空烤魷魚女孩曝光了 晴天回文：感謝老闆教我

徵婚女開高薪條件卻拒絕「年收200萬男」 網：大概只算及格

女兒求一個640萬跨海婚禮遭拒 與母親聯手冷戰父親

新竹超越台中成「台灣第二大城」？網：這4項早勝台中 就差1項

相關新聞

她懷孕找5男群聊索墮胎費 其中一人喊生吧：就想看是誰的

中國大陸一名女子赴醫院驗孕後發現懷孕，在社群對話框中一口氣拉進5名男子要求AA墮胎費用，惹來5名事主與該名女子多方對話，在微博引起網友熱議。

陸交換生讚「台灣人素質都挺高」 逛台北故宮卻被偷傘：真的很傷心

一名大陸交換生來台，至台北故宮欣賞文物，進館前把雨傘鎖在寄放區，離場後一回原地，卻發現自己的傘被偷了，讓她直呼「難道沒有想過別人就沒有傘了嗎？

聞母親搶救無效去世…男痛哭無法駕駛 暖心交警做「代駕」送他到醫院

痛失親人的悲痛難以言喻！日前大陸有男子在駕駛時突然得知母親出了交通意外，搶救無效去世的消息，他悲痛難當…

以為只是「痘痘」！深圳婦人1年後左臉突腫脹 一查竟有腫瘤入侵顱底

一年前，來自深圳的花姐（化名）發現左側耳邊有一顆黃豆大小的小疙瘩，她以為只是青春痘，就沒有在意。「痘痘」一直不痛不癢…

隨地大小便？長沙灣站月臺巨型「黃金」照瘋傳 港鐵這樣回應

港鐵月臺有大便？香港網路瘋傳1張照片，指港鐵長沙灣月月臺地上有大便，網友看後直呼噁心、過分，「服他人來人往都做得出？」…

四川高中操場塌陷 14人掉糞坑？校長說真相

四川省眉山市仁壽縣華達綜合高中學校操場日前突然塌陷，導致10多名學生當場掉進糞坑，還因此登上熱搜，引發關注；校方澄清表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。