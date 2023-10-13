她懷孕找5男群聊索墮胎費 其中一人喊生吧：就想看是誰的

中國大陸一名女子赴醫院驗孕後發現懷孕，在社群對話框中一口氣拉進5名男子要求AA墮胎費用，惹來5名事主與該名女子多方對話，在微博引起網友熱議。

女子在群聊對話中一開頭便直截了當，表示自己在醫院驗孕證實已懷孕，這個月就和該5名事主於性行為中未有安全措施，要求這些男子「必須有人站出來負責」，並表示若無人負責，那就必須採AA制，每人都該為這起意外負責。

面對這5名男子似乎都不想認帳，懷孕女子則氣到飆罵：「全是渣男，一點責任心都沒有，一說中招了全說跟自己沒關係，有本事當時就別摘啊！愛付不付，等我生下來驗出來，看我抱不抱去你家，到時你想不認都不行」、「反正我這個月就和你們是沒戴套的，要是沒人肯站出來掏錢，那就AA」。

被拉進群聊的男子們驚訝之餘，有人回應表示：「牛逼！第一次聽說還有AA打胎的，還直接進群討債，服了！」，有人認為女子最終的目的是想騙財，「妳再找個其他男的騙點不就完了，搞什麼群收款乞討，還說什麼AA打胎」；一名男子則回覆表示：「第一次看到這麼清新的乞討方式」。

另一名男子則建議孩子就生下來，「我還挺想看看這到底是誰的種，是哪個幸運兒攤上妳這麼厲害的」。也有人質疑：「是一個月與5個人(發生性關係)嗎？」、「你們都是她前男友？還是都這個月的？」。女子則輕描淡寫地回應：「反正我這個月就是和你們是沒戴套的」。