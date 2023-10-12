陸交換生讚「台灣人素質都挺高」 逛台北故宮卻被偷傘：真的很傷心

一名大陸交換生來台，至台北故宮欣賞文物，進館前把雨傘鎖在寄放區，離場後一回原地，卻發現自己的傘被偷了，讓她直呼「難道沒有想過別人就沒有傘了嗎？什麼素質啊」。

該名大陸交換生於小紅書發文表示，月初周末一大早就去台北故宮，第一次接觸到台北喜怒無常的天氣，早上還艷陽高照，中午突然狂風暴雨。所以進館前將濕傘鎖在寄放區，不過傘的握把未完全扣住，「怪我腦子一時短路，把折疊傘的掛繩掛在黑色扣環上」，導致傘的掛繩可從縫隙拉出，但猶豫一會後她覺得台灣人素質都挺高的，「看到不會被偷吧，就這樣放著了」。

直到大陸交換生在閉館前離去，手裡拿著鑰匙卻發現傘已經沒了，當時還下著雨，她在原地愣了許久，「自己的東西沒了真的很傷心」，因為確定自己的傘不刻意去拉是絕對出不來，她也很難想像偷傘的人是什麼心態，生氣的說「難道沒有想過別人就沒有傘了嗎？什麼素質啊」。

後來大陸交換生嘗試找工作人員協助，「小姐姐聽說我的雨傘被偷了，大吃一驚，然後另一個保全叔叔特意去幫我找到了愛心雨傘」，雖然一日的好心情被破壞了，但還是很感謝工作人員和保全，「不然我今天就要淋雨回去了」。

台灣網友則來安慰「台灣人的素質：錢包不會丟、手機不會丟、忘記拔鑰匙的機車不會丟，安全帽會丟、雨傘會丟、擦機車座墊的抹布會丟」，更建議來台陸生「從小到大被偷N次傘後，養成只用折傘並自備塑膠袋裝溼傘放包裡的習慣」、「雨傘我絕對不放傘架，特別是雨天」。