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聞母親搶救無效去世…男痛哭無法駕駛 暖心交警做「代駕」送他到醫院

香港01／ 撰文／夏洛特
大陸有男子在駕駛時突然得知母親搶救無效去世的消息，他悲痛難當，只能把車停靠在高速公路的應急車道。當地交通警員見發現男子情緒崩潰痛哭，所以暖心地當起「代駕」。示意圖／Ingimage
大陸有男子在駕駛時突然得知母親搶救無效去世的消息，他悲痛難當，只能把車停靠在高速公路的應急車道。當地交通警員見發現男子情緒崩潰痛哭，所以暖心地當起「代駕」。示意圖／Ingimage

痛失親人的悲痛難以言喻！日前大陸有男子在駕駛時突然得知母親出了交通意外，搶救無效去世的消息，他悲痛難當，只能把車停靠在高速公路的應急車道。當地交通警員巡邏時發現男子情緒崩潰地不斷痛哭，所以暖心地當起「代駕」，把男子及其妻子送到醫院。事件引起網友熱議，不少人表示感動，又大讚交警體貼。

該段影片由「安徽公安在線」上載至官方微博，事件引起關注。近日晚間，安徽池州一隊交通部警員在滬渝高速公路池州段巡邏時，發現一輛白色汽車停在應急車道上。從影片可見，男司機踡曲身體伏在方向盤上痛哭不止。

安徽1名男子得知母親去世的消息，將車停在一邊失聲痛哭，交警發現後暖心地做「代駕」將他及其妻子送到醫院。（「安徽公安在線」微博影片）
安徽1名男子得知母親去世的消息，將車停在一邊失聲痛哭，交警發現後暖心地做「代駕」將他及其妻子送到醫院。（「安徽公安在線」微博影片）

交警上前查詢，司機妻子下車表示，丈夫母親於當日下午出了車禍，因搶救無效剛剛離世。他們本來正要駛往醫院，丈夫在駕駛途中得知悲訊后，傷痛得難以自拔，完全無法駕車，只能把車臨時停靠在應急車道上。而她自己是新手司機，平時也不怎麼開車，不敢在高速公路上駕駛。

當時淅淅瀝瀝下著雨，交警得知事情經過後，即時當起「代駕」，請女子幫忙把司機扶到副駕駛位，其間，司機不時發出悲鳴痛哭聲。交警安慰他們「沒事，讓你老公哭一會兒」，然後就一路安靜駕駛，把他們送到目的地。

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文章授權轉載自《香港01》

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