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以為只是「痘痘」！深圳婦人1年後左臉突腫脹 一查竟有腫瘤入侵顱底

香港01／ 撰文／林芷瑩
一深圳婦人發現左側耳邊有一顆黃豆大小的小疙瘩，她以為只是青春痘，但在幾個月前，「痘痘」突然變大變硬，左右臉也開始不對稱，婦人才立即到醫院求診。情境示意圖。圖／Ingimage
一深圳婦人發現左側耳邊有一顆黃豆大小的小疙瘩，她以為只是青春痘，但在幾個月前，「痘痘」突然變大變硬，左右臉也開始不對稱，婦人才立即到醫院求診。情境示意圖。圖／Ingimage

一年前，來自深圳的花姐（化名）發現左側耳邊有一顆黃豆大小的小疙瘩，她以為只是青春痘，就沒有在意。「痘痘」一直不痛不癢，但在幾個月前，「痘痘」突然變大變硬，花姐的左右臉開始不對稱，她意識到情況有異，所以立即到醫院求診，檢查後才發現看似普通的「痘痘」，原來是腮腺腫瘤

據介紹，花姐臉上凸起的腫物只有3釐米，但腫瘤一直往深處發展，已經侵蝕到顱底。深圳市人民醫院口腔頜面外科主任張國權表示，腮腺腫瘤並不罕見，但瘤體巨大，增長較快且侵蝕入顱內的實屬罕見，而花姐的腫瘤是發生在腮腺深葉並向顱內發展的罕見巨大腫瘤。

他介紹，腮腺腫瘤難以被發現，早期沒有明顯的癥狀與不適，部分患者會出現臉部不對稱、面癱瘓（口角歪斜、閉眼不全等）等癥狀，容易復發甚至惡變，需要儘快做手術切除。

由於腮腺組織內有大量臉部神經，若切除腫瘤時臉部神經受損，就會導致臉癱瘓，比如歪嘴、鼻唇溝變淺、眼睛閉合問題等，對容貌產生重大影響，嚴重的還會影響患者視力、交流等。

MRI提示：腫瘤已經侵入顱內。（微信公眾號＠深圳市人民醫院）
MRI提示：腫瘤已經侵入顱內。（微信公眾號＠深圳市人民醫院）

花姐的腮腺腫瘤位置深，體積大，包繞下頜骨朵狀突，穿過下頜升支的內外側，卡在臉部深面的顳下窩和翼腭窩。部分瘤體還侵犯到顱內，被血管神經包圍，猶如一顆巨大的「地雷」埋伏在體內。

醫生介紹，花姐的手術比普通的腮腺腫瘤手術難度更高，並且腫瘤發展迅速，有惡變可能，時間相當緊迫。經過醫生緊急會診，隨後為花姐安排手術。手術結束后，花姐身體恢復良好，已經出院。

醫生提醒，耳朵周圍有腫塊是常見，腮腺位於耳前及耳下區域。如果腫塊位置耳朵前方或下方，就要特別注意，很有可能是腮腺炎症或腮腺腫瘤。

醫生指出，不能以按壓腫塊是否疼痛來判定是否就醫，有時候按壓沒有疼痛感反而更危險。如果是淋巴結炎症或腮腺炎症，往往會有腫脹伴有熱痛等感覺，而腮腺腫瘤大多是沒有疼痛不適等癥狀，若腫塊恰好長在耳朵的前方或下方，不癢不痛，且有逐漸增大的趨勢，就要及時就診。

MRI提示：腫瘤已經侵入顱內。（微信公眾號＠深圳市人民醫院）
MRI提示：腫瘤已經侵入顱內。（微信公眾號＠深圳市人民醫院）

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文章授權轉載自《香港01》

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