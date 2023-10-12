棺材、骨灰、白蠟燭陪睡… 大陸恐怖主題酒店超陰森裝潢曝光

大陸重慶有間以恐怖主題為賣點的酒店最近成了網上熱話，有女網友入住後形容所訂房間掛有白燈籠，枱上有骨灰白蠟燭，牆邊有3副棺材「陪睡」，讓她驚嚇到冷汗直流，表示「駕馭不了」。而酒店方面表示，這是全國首間以恐怖驚悚為主題酒店，提供沉浸式劇場體驗，若客人真的受不了，也可以換到普通客房。

據大陸媒體報導，該女網友在重慶入住1間恐怖主題酒店，房內垂掛著白色花圈及白燈籠，梣上有骨灰、白蠟燭等，牆邊有3副棺材「陪睡」，讓女網友覺得相當恐怖，嚇得冷汗直流，表示「駕馭不了」。從該房間照片看到，房內陰森氣氛著實膽小者免問，照片也在網路上瘋傳。

恐怖主題的魁魅樓酒店在今年4月開業，提供沉浸式劇場體驗。（網上圖片）

這間酒店是魁魅樓酒店，今年4月開業。客服指出，女子入住的是恐怖主題房間之一，「我們的玩家主要是年輕人，大部份來體驗棺材奇案房的人都在裡面睡的，玩家睡覺時房間內不會有嚇人的機關或NPC （非玩家角色）出現」。

酒店客服續稱，酒店除了棺材房，還有以冥婚和鬼娃娃為題客房。冥婚房床頭貼有「喜」字，櫃子上擺放著2個牌位和紅燭，中間有一面鏡子，而娃娃房整體佈置用復古風，天花上懸吊著多個木偶娃娃。這3個房間內部光線會較為昏暗。

魁魅樓酒店提供沉浸式劇場體驗，以民國時期為設定，玩家入場需換上民國服裝，而選購特定套票客人可體驗3種主題房間。酒店室內面積大約2萬平方米，室外面積2.5萬平方米。

女網友入住的棺材房，房內佈置極為嚇人。（網上圖片）

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文章授權轉載自《香港01》