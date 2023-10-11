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去日本後濾鏡碎了！她揪5缺點嘆「不如大陸」 網狂酸：待越久碎更厲害

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友表示，自己在出國前期待滿滿，但到了日本才發現跟想像中不一樣，「去一次就不想再去」；她更列出日本的優缺點，直呼「遠不如中國」。美聯社
一位網友表示，自己在出國前期待滿滿，但到了日本才發現跟想像中不一樣，「去一次就不想再去」；她更列出日本的優缺點，直呼「遠不如中國」。美聯社

日本是不少人的旅遊首選國家，不過近期一位大陸妹子卻以「去日本旅遊後濾鏡碎了」為題發文，她表示，自己在出國前期待滿滿，但到了日本才發現跟想像中不一樣，「去一次就不想再去」；原PO更列出日本的優缺點，直呼「遠不如中國」，貼文曝光後，引起網友的熱烈討論。

一位網友在小紅書上發文，表示自己從小就對日劇、日本綜藝、團體很感興趣，所以在去日本旅遊前期待值很高，不過實際到了日本後，原PO卻指出「旅行到第7天的時候就開始想家」，並直嘆濾鏡碎了，「去一次就不想再去」。

該網友以這趟旅遊的經驗，列出日本的優缺點，她提到，大部分服務人員態度良好，並且街道整潔，白天搭乘電車和公車確實比較安靜，不過除了這些優點外，原PO也列出了5個缺點：

1. 日本的老人事情特別多，甚至可以說得上刻薄。

2. 日本人還挺喜歡審視非日本人的黃種人的，但是他們不會這樣對白種人。

3. 人文、風景、食物等我覺得遠不如中國。

4. 電車路線和一些指示牌的設計真的很不合理。

5. 商場很多，但是品牌就是那幾樣，沒辦法在一家商場裡找到很齊全的品牌。

貼文曝光後引起大陸網友討論，不少人認同原PO，表示「很多人還以為日本比國內好的多，殊不知他們嘴裡的『日本』，日本人都沒見過」、「我覺得你沒講錯，甚至沒把電車變態猥瑣男這條加上去」、「不用去日本，和日本人工作過就知道了真非我族類，其心必異」、「世界那麼大，搞不懂為什麼你們要去小日子」、「在這沒一天是不想回國的」、「優點那幾條，我是一條都沒感受到過」。

更有在日本長住的網友揶揄，在日本待越久「缺點越多」，「沒事，你在日本久住，你就會發現，濾鏡破碎的更厲害」、「如果不是來旅行，而是長住在日本工作學習天天和日本人打交道開會的話，你會發現缺點更多」、「觀察的非常準確，我來了一年多跟你想法很一致！日本人都是表面客氣，骨子裡非常崇洋媚外，對中國人很不友好」、「日本很多老頭很自以為是的，我在這裡生活快二十年，碰到的糟心事都是和日本老頭有關」。

不過也有留言提醒不要以偏概全，並稱大陸人批評日本是「五十步笑百步」，「本來任何地方都是有好有壞的，不要主觀認為沒去過的地方就像想像中一樣完美啊」、「去日本之後更喜歡了」、「我們遇到的日本老人都挺好的，而且服務人員也很禮貌很熱情」、「人文不如中國，這樣啊？我每天在上海搭地鐵都快被氣死，不知道日本如何」、「哪裡都有壞人都有好人」、「什麼不會對待白種人這種，就不要以五十步笑百步了」。

小紅書 日本 觀光 陸客

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