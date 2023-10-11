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五星級服務只花128元 陸部落客教窮遊省錢「醫院掛急診住一晚」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名部落客為了想在旅途中更加省錢，竟佯裝氣喘不舒服跑去大醫院掛急診，還笑說一晚只要128元，卻能享受跟五星級飯店一樣的服務。 示意圖／ingimage
一名部落客為了想在旅途中更加省錢，竟佯裝氣喘不舒服跑去大醫院掛急診，還笑說一晚只要128元，卻能享受跟五星級飯店一樣的服務。 示意圖／ingimage

外出旅遊可以紓解壓力和調劑身心，然而過程中的食衣住行都是一筆不小的開銷。中國大陸一名部落客為了想在旅途中更加省錢，竟佯裝氣喘不舒服跑去大醫院掛急診，想要藉此省下住宿費，並讓護士幫忙看管行李，引發熱議。

綜合陸媒報導，該名部落客在社群網站上對粉絲分享「旅遊省錢妙招」，稱自己曾為了省下旅遊住宿費，跑到三甲醫院掛急診。所謂的「三甲醫院」是三級甲等醫院的簡稱，屬於大陸最高等級的醫院。

根據該名部落客說法，他通常會選擇在晚上10點以後，先踏進醫院到廁所裡面進行簡單的洗漱，然後再到櫃台掛號。問診時被醫生問到哪裡不舒服，就假裝說「有點氣喘不過來，咳嗽。幫我開一下吸氧就行了，不必開藥，醫生就會給你開吸氧管和氧氣瓶」。

他透露，「三甲醫院」的掛號費只需要十幾元人民幣（約台幣40幾元上下），吸氧氣的費用大概是一小時三元（約台幣13元），自己住一晚總共只花了30塊（約台幣128元），且「大醫院就是五星級酒店，他們有貼心的服務和舒服的躺椅」。

這件事情被轉發到微博後，一名自稱是三甲醫院副院長出面表示，急診室搶救的床位需求量大，主要是用來服務重大傷殘病患，認為「一個身體健康的人到急診掛號留宿，是搶奪患者資源，不僅是醫療資源的浪費，還會造成急診搶救功能上的一種混亂」。

不少網友看不慣該名部落客的作為，留言說「我有更好的主意，讓他直接住停屍間得了，反正死人沒有意見」、「這人真的非常惡毒，這樣做，真正需要醫療資源的患者怎麼辦？」、「你進去監獄待著不是更好，飯菜免費」、「對於這種人，就拉入醫療系統黑名單，讓他一輩子掛不了急診，等到他需要的時候，讓他哭去吧」。

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