麥當勞內煮麵！5男女自備電鍋碗筷開吃　網友傻眼：人無恥便無敵

麥當勞是不少人「用餐」的地方，但禁止進食外來食物乃基本規距和禮儀。最近有網友在社交平台上傳照片，顯示5名男女竟在麥當勞內公然煮麵食，甚至自備便攜式電煮煲、碗筷等。眾人若無其事在座位分麵，桌上也有其他小菜，猶如身處自己家飯廳般舒適。相片引來網友熱議，不少人狠批照片中男女無恥，行為「肉酸」，也有人開玩笑稱原來麥當勞也有麵食供應。

1名網友周日（8日）在facebook群組「將軍澳主場」上傳照片，顯示將軍澳海悅豪園一麥當勞分店內，出現5名男女自備便攜式電鍋，在座位上「煮麵」的罕見場景。照片可見5名男女座位對坐，正準備開吃，男子正將麵條從電鍋夾出分裝到碗內，另外2名女子則熟練地拿出餐具，桌上還有其他小菜。

原po形容相關人等操普通話，從頭到尾完全沒有購買任何麥當勞餐點，「5個人，連汽水都不叫一杯，真的是一毛不拔」。

帖文引來熱議，有網友認出照片中幾人，指出他們早有先例，「之前見過他們帶電鍋到處開飯」，而原po對此也回覆稱「我也見過，這不是第一次，店員說之前有勸過他們，但根本聽不聽啊」。

大批網友狠批涉事男女「吃相難看」，認為相關行為非常沒有禮貌，也會影響其他客人和餐廳運作，「人無恥便無敵」、「要多沒品才做得出來」、「下次就來吃火鍋了」、「有沒有炒蟹、雞湯啊」、「燙到其他顧客怎麼辦，麥當勞有責任注意」。

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文章授權轉載自《香港01》