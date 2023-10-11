聽新聞
test
0:00 / 0:00
麥當勞內煮麵！5男女自備電鍋碗筷開吃 網友傻眼：人無恥便無敵
麥當勞是不少人「用餐」的地方，但禁止進食外來食物乃基本規距和禮儀。最近有網友在社交平台上傳照片，顯示5名男女竟在麥當勞內公然煮麵食，甚至自備便攜式電煮煲、碗筷等。眾人若無其事在座位分麵，桌上也有其他小菜，猶如身處自己家飯廳般舒適。相片引來網友熱議，不少人狠批照片中男女無恥，行為「肉酸」，也有人開玩笑稱原來麥當勞也有麵食供應。
1名網友周日（8日）在facebook群組「將軍澳主場」上傳照片，顯示將軍澳海悅豪園一麥當勞分店內，出現5名男女自備便攜式電鍋，在座位上「煮麵」的罕見場景。照片可見5名男女座位對坐，正準備開吃，男子正將麵條從電鍋夾出分裝到碗內，另外2名女子則熟練地拿出餐具，桌上還有其他小菜。
原po形容相關人等操普通話，從頭到尾完全沒有購買任何麥當勞餐點，「5個人，連汽水都不叫一杯，真的是一毛不拔」。
帖文引來熱議，有網友認出照片中幾人，指出他們早有先例，「之前見過他們帶電鍋到處開飯」，而原po對此也回覆稱「我也見過，這不是第一次，店員說之前有勸過他們，但根本聽不聽啊」。
大批網友狠批涉事男女「吃相難看」，認為相關行為非常沒有禮貌，也會影響其他客人和餐廳運作，「人無恥便無敵」、「要多沒品才做得出來」、「下次就來吃火鍋了」、「有沒有炒蟹、雞湯啊」、「燙到其他顧客怎麼辦，麥當勞有責任注意」。
延伸閱讀：
茶餐廳雞扒強制碎上！食客呻：似食剩砌返埋一碟 投訴職員咁回應
粉丐？茶餐廳單據驚見這2字 食客見字嬲爆 網民解謎：茶記暗語
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言