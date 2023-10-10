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76歲婦人與鄰居起爭執 孫女婿公主抱走阻罵戰獲激讚：男友力爆棚

香港01／ 撰文：桃樂斯
大陸有婦人和鄰居爆發口角，孫女婿見勸架無效，以「公主抱」方式霸氣將她帶離現場。（微博影片截圖）
大陸有婦人和鄰居爆發口角，孫女婿見勸架無效，以「公主抱」方式霸氣將她帶離現場。（微博影片截圖）

「公主抱」可不只是年輕男女的專屬福利！大陸日前有老婦鄰居發生爭執，家人勸架無果，年輕大隻的孫女婿靈機一動，突然以「公主抱」形式抱走老婦，以奇招成功制止紛爭。片段曝光引來網友爆笑留言，「心裏爽死了」、「這輩子沒這麼浪漫過」；亦有人大讚年輕人明事理，「口舌之爭沒有輸贏」、「遠親不如近鄰，不要把關係搞僵」。

大陸媒體報導，山東有名76歲老婦日前與鄰居吵架，被孫女婿霸氣一招帶離現場。該婦人的王姓孫女表示，事發時祖母因為將盤子放到鄰居家的車庫門口，惹對方不滿，雙方發生口角。她和丈夫以及其他家人馬上前去勸架，可是失敗而回。

眼見場面無法控制，王女的丈夫突然以「公主抱」方式將祖母抱上樓。雖然祖母被抱離時曾一度「手指指」指罵對鄰居，不過孫女婿「公主抱」的奇招最終成功制止紛爭，相關片段曝光，引來網友爆笑回應。

網友笑稱老婦心裏肯定沾沾自喜，「心裏爽死了」、「這臉面賺足了，吵不吵得贏都沒關係，我有孫女婿抱，你有嗎？」、「男友力爆棚」、「這輩子沒這麼浪漫過」。不過亦有人覺得這個方法並不適合所有長者，「這也得看老人性格，我家的長輩你要是不讓她把氣發了，你抱她，她會直接對着你拳打腳踢」。

有留言就大讚片中的年輕人懂事，及時避免和鄰居爆發正面衝突，「機智」、「這個辦法好」、「明事理」、「口舌之爭沒有輸贏，勸不止，抱走總可以」、「遠親不如近鄰，即便不能成為好鄰居，也不要把關係搞僵」。

（綜合）

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文章授權轉載自《香港01》

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