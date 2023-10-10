兩套房全給哥！弟氣到跟父母斷絕關係 結局網讚爆

父母偏心可能會造成孩子揮之不去的陰影，大陸安徽就有一個案例，老夫婦將兩套房產全部給大兒子，而小兒子什麼都沒有，導致他氣的和家裡斷絕關係。後來老夫婦身體狀況變差，想請小兒子回家幫忙一起照顧，遭到拒絕後，哥哥也將影片怒PO上網，要大家評評理。

根據《搜狐》指出，安徽的這對老夫婦相當偏心，明明有兩個兒子，卻把兩套房子都給了大兒子，讓小兒子氣到直接和家裡斷絕關係。多年後老夫婦身體不行了，才想起自己還有小兒子，以「既然身為兒子就應該對父母負責」為由，要求他回家照顧。

後來小兒子拒絕，直到父親去世都沒有露面，如今母親身體每況愈下，大兒子只好親自給弟弟打電話，得到的結論一致，「誰拿財產誰就幫他們養老，我是不可能承擔這個責任的」。後來大兒子夫婦也親自找上門拜託，對方堅決不願意回去，還直呼：「那樣的父母，我高攀不起，你自己想辦法解決」，也讓大哥怒火中燒，將過程拍成影片PO到網路，指責弟弟不懂感恩，將父母的養育之恩拋在腦後。

不過網友卻不買帳，紛紛表示，「老人做的事，噁心人」、「這父母太那個了，都是親生的這樣對待，給子女製造矛盾」、「公道自在人心，父母偏心大的，難怪小的有意見了」、「父母應該要想到這結局」。