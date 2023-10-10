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建築工怕弄髒地鐵座位「寧坐地上」見被拍表演一字馬 笑容融化網友

香港01／ 田中貴／報導
大陸演員黃偉見到一名建築工人坐在地鐵列車車廂地上，經詢問後原來他擔心身上有泥土，會弄髒地鐵座位，所以主動坐在地上，而且滿不在乎，一直露出燦爛笑容。（王偉抖音帳戶影片截圖）
大陸演員黃偉見到一名建築工人坐在地鐵列車車廂地上，經詢問後原來他擔心身上有泥土，會弄髒地鐵座位，所以主動坐在地上，而且滿不在乎，一直露出燦爛笑容。（王偉抖音帳戶影片截圖）

地鐵車廂內表演一字馬？近日深圳有網友在地鐵列車車廂遇到1名建築工人，對方擔心身上泥土會弄髒座位，所以主動坐在地下，乘客因而拍攝打算讚揚對方。建築工人發現自己被拍攝，立即表演一字馬，並露出燦爛笑容。網友紛紛大讚他是「最美的建築工」、「這樣的笑容，這樣的心態！ 你是這座城市最佳代言人」。

大陸演員黃偉在其抖音帳戶上傳影片，且接受傳媒訪問講述事件。事發本月3日，他在深圳乘搭地鐵，期間見到1名建築工人坐在地上，經詢問後原來對方擔心身上有泥土，會弄髒地鐵座位，所以主動坐在地上，而且滿不在乎，一直露出燦爛笑容。黃於是取出手機拍攝，同時豎起拇指，打算發布到網上讚揚對方高尚品德。

該名建築工人知道自己被拍攝，展露貪玩一面，留意四周無人後，即場表演一字馬，令黃再次豎起拇指連讚「厲害」。

影片引來多名網友留言，大讚建築工人是「最美的建築工」、「這樣的笑容，這樣的心態！ 你是這座城市最佳代言人」、「這些人身上髒，心靈乾淨」、「生活雖然很苦，但他很樂觀」。

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文章授權轉載自《香港01》

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