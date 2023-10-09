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「嚇到冒冷汗」她驚見飯店房間放花圈、棺材 業者揭：還有冥婚房

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸有一飯店主打恐怖主題，其包含棺材房、冥婚房與娃娃房，讓不少網友直言「不敢住」。圖／擷自《新浪熱點》
大陸有一飯店主打恐怖主題，其包含棺材房、冥婚房與娃娃房，讓不少網友直言「不敢住」。圖／擷自《新浪熱點》

現今有許多飯店為了吸引顧客，推出各種特別主題的房間。根據陸媒《新浪熱點》報導，中國大陸重慶有一女子探訪恐怖主題飯店，一進門便見到白色花圈、三口棺材與骨灰罈，讓她嚇得直言「自己駕馭不了」。

報導表示，大陸重慶有一女子近日探訪了一間恐怖主題的飯店，只見房間內垂掛著白色花圈和骨灰盒外，還有三口棺材豎立在牆邊。看完房間後，女子稱自己當下直冒冷汗，並直言「自己駕馭不了」。

原來這間房間是大陸首家恐怖驚悚主題飯店的其中一間房間，主要以恐怖氛圍、故事情節及互動NPC（遊戲中非操控角色），吸引民眾入住。飯店客服解釋，玩家睡覺時，房間內並不會出現嚇人的機關或NPC，並補充「我們的玩家主要是年輕人，大部分體驗棺材奇案房的人，都是在裡面睡的，也可以選擇到普通客房休息」。

報導稱，該飯店於今年4月正式營業，且除了棺材房外，還有冥婚房與娃娃房等其他房間。工作人員表示，飯店依照不同價格將房間分為四種類型，目前根據大陸一電子商務顯示A類房999元人民幣（約新台幣4411元），B類房899元人民幣（約新台幣3969元），C類房699元人民幣（約新台幣3086元），D類房499元人民幣（約新台幣2203元）。

新聞一出，許多網友紛紛認為飯店的主題太可怕，「可以冷門，但是不要邪門」、「主題可以接地氣，但請不要接地府。氛圍可以送給顧客，但請不要送走顧客」、「倒貼給我錢，我都不要去睡」、「人不能去這樣的環境，不吉利」、「真是五花八門，無奇不有，為了賺錢真是絞盡腦汁，也真有人敢去入住」。

還有一名曾住過普通房間的房客表示，該飯店的打掃阿姨同樣也很害怕，「我去玩過，那天去早了，在飯店剛好遇見做清潔的阿姨，我就問這麽恐怖的房間不害怕嗎？有個阿姨說，做清潔我們都是兩個人一起，不敢單獨行動。還給我吐嘈恐怖房間有多嚇人，連做清潔都不敢東張西望，真的笑死…」。

房間 棺材

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