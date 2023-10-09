單身女教師陷網上情緣！警力勸12次不果 痛失1760萬：他會娶我

多次被提醒是騙局仍情難自禁？上海38歲單身女教師去年底在網上認識1名長相英俊、家境殷實的男子，警方反詐騙單位發現她轉賬到可疑戶口時，已懷疑她遇上詐騙，即時聯絡勸阻。

在「戀愛腦」蒙蔽下，女教師不斷否認自己受騙，甚至單次過數金額達64萬人民幣（約281萬台幣），反批評警方一直說她受騙，造成她巨大壓力，結果警方前後苦勸12次都失敗。

直至有女性私訊女教師，直指其「男友」是騙徒，她才去警局報案，卻情緒失控堅稱「他會過來跟我結婚的」，結果短短幾個月內，她已抵押自己的物業，被騙去逾400萬人民幣（約1760萬台幣）。

大陸警方公布1宗詐騙案，上海38歲單身袁姓女教師在網上認識1名外表英俊兼家境殷實的男子，對方還有愛心熱愛小動物，令她快速陷入情網。案發於去年11月13日，警方的反詐騙單位發現袁女向可疑戶口轉賬，馬上聯絡勸阻，袁女聲稱自己已取消過數。

同月18日，警方再發現她向可疑戶口過數，聯絡詢問她轉賬用途，她解釋是過數給對方買手袋，對方有折扣價，屬網上購物。20日，警方又發現她一口氣轉了64萬人民幣（約281萬台幣）給可疑戶口，袁女一味否認，反批評警方一直說她受騙，「那我說我沒有被騙好了嗎？我覺得你們太逼我，我覺得你們造成我的生活壓力跟負擔，比我被騙更大，你知道嗎？」。

警方反詐騙單位認為，袁女已投放太多感情，導致她寧願相信民警方才是騙子，陷入「殺豬盤」式騙局，即騙徒先以交友為名，一步步騙她投訴理財的詐騙，事主已被騙徒深度洗腦。直至女教師在社交平台收到其他女生的私訊，提醒她「男友」是騙徒，才終於明白自己受騙，決定報警。

到今年3月9日，袁女第12次受警方勸阻時，她才透露「男友」叫她投資1個比特幣的平台，「他說他帶我賺錢」，後來發現資金被凍結，從去年11月至今年3月，她已經抵押自己的物業，陸續投資了400萬（約1760萬台幣）。

警方片段所見，袁女在警局求助時多次情緒失控，有次警方聯絡她作勸阻時，警員無奈稱「姑娘我不是說你啊，到我們這裏來的，十有八九，最後都過來哭着做筆錄」，當時女教師揚言說不會再來。正式調查時她哭着說「我不相信、我不相信」，強調「男友」說過會來找她，「他會過來跟我結婚的」。

事件令網民無語，「對你很關心的不一定是親人，還有騙子」，不少人認為女教師的經濟環境本應不錯，現在下場太慘，「如果不要要結婚，這個老師實在不用那麼慘」，但有網民覺得她不值得可憐，「被騙400萬（約1760萬台幣）？她這智商怎麼教學生啊？她家很有錢啊？」。

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文章授權轉載自《香港01》