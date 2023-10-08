家長壓力大！小學生被要求掌握「八技能」 網吐嘈：天方夜譚

現今許多家長為了讓孩子有競爭力，經常帶著小孩培養各種技能。根據陸媒《上游新聞》報導，中國大陸華南師大附屬開發區實驗小學（以下稱華附開）發給家長一份「華附開小學生必須掌握的八個技能」文件，其中內容包含「能獨立做一桌家常飯菜」，讓不少網友震驚。

報導稱，一名大陸華附開的學生家長將印有「華附開小學生必須掌握的八個技能」的文件照片，公佈在網路上，其內容包含嫻熟掌握至少兩種以上運動技能（須包括游泳在內）、形成終身閱讀的習慣、掌握演奏一種以上的樂器技能、能說一口流利的普通話和英語、能寫得一手漂亮的硬筆字和學會書寫毛筆字、能獨立做一桌家常菜、學生在畢業前能參與完成一項實驗，以及積極參加科技創新的活動。該名家長也忍不住感嘆「小學生都這麽難了嗎，感覺家長的壓力也大」。

新聞一出，不少網友認為學校的要求太過刁難，「我不配做個小學生」、「寫出這份文件的老師可能什麼都沒掌握」、「可能有些家長都做不了一桌飯呢」、「成年人也沒幾個能獨立做一大桌菜的…這種要求真天方夜譚」、「不是有句話叫小時了了，大未必佳嗎？幫助學生找出天賦，專注的培養天賦，才更容易培養出傑出校友吧」。

但也有部分網友支持校方作法，指出此要求可讓孩子全面發展，「挺好的，每條要求都有相應的好處」、「挺好的啊，德智體美勞全面發展」、「我覺得很對，這才是真正的培養孩子」、「如果學校提供這些技能和教育的話，那可以」。