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人性化執法？警上婚禮逮逃犯「完婚後才帶走」 網見1點嘆：新娘做錯什麼

香港01／ 撰文／李納德
大陸警察趕到一場婚禮拘捕逃犯，而該犯嫌就是這場婚禮的新郎，陸媒形容警員「人性化執法」，先讓新郎完婚、沒上手銬將他帶走。情境示意圖。圖／Ingimage
大陸警察趕到一場婚禮拘捕逃犯，而該犯嫌就是這場婚禮的新郎，陸媒形容警員「人性化執法」，先讓新郎完婚、沒上手銬將他帶走。情境示意圖。圖／Ingimage

讓他完成婚禮真的好嗎？湖北警方日前展開拘捕逃犯行動，目標是婚禮現場的新郎，陸媒形容警員「人性化執法」，在會場內讓新郎先完婚，沒有上手銬就將他帶走。消息指新郎是逃獄的重刑犯，逃亡後行事低調，直到接到舉報，警方知道他在當地某酒店辦喜酒，於是策劃拘捕行動。不過，許多網友質疑警方做法，認為應該馬上拉人走，「新娘才是最慘的」，指她有可能不知道丈夫是逃犯，「感動自己系列，新娘做錯了什麼」。

陸媒報導，10月5日湖北宜昌公安趕到一場婚禮拘捕新郎，他真實身份是逃犯。執法片段所見，警方到場後，查問在場人士一對新人在哪，對方求情指現場太多親友。警方指「（如果）我們不是考慮到你們情況，我們就直接進去抓人了」，最後等新郎完成婚禮後再作拘捕。

警方和職員約好，等新郎上台講話及敬酒後就帶走，告訴穿上禮服的新郎「手銬我們就不給你上了，你自己配合一下」，新郎未有反抗全程配合。陸媒指警方擔心令婚禮變成鬧劇，決定人性化執法，但這場婚禮仍然引起熱議。

消息指，張姓新郎是重刑犯，早前逃離監獄，警方接報他在1間酒店辦婚禮。婚禮當日，警方在酒店周圍布防，並通知酒店職員不要透露警方行動消息。警方在婚禮展開後才低調進入酒店，婚禮過程平靜，一對新人和親友慶祝，直至新郎被帶走，現場賓客大感驚訝，不知新郎是逃犯。

警方透露，張男逃獄後一直低調生活掩藏身份，未有再犯罪，將押回監獄服刑，但未透露他逃亡多久及刑期。

然而，許多網友反對警方讓2人完婚，直指害了新娘，「新娘的命也是命啊，新娘才是最慘的」、「禮成前抓啊，救新娘子啊」、「不舉行婚禮只是領證或許還好一點，幹嘛等禮成？不考慮新娘的感受了？」、「考慮罪犯的心裏感受，不考慮一個無辜的人的心理感受」、「求新娘心理陰影面積」。

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文章授權轉載自《香港01》

婚禮 監獄 警察

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