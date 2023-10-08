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是邪教？數十老人穿白衣合掌站立 大媽遭瘋狂掌摑卻一動不動

香港01／ 陳進安
大陸遼寧本溪觀音山公園有一名大媽被瘋狂掌摑，卻站在原地一動不動，畫面十分怪異。圖／擷自《香港01》
大陸遼寧本溪觀音山公園有一名大媽被瘋狂掌摑，卻站在原地一動不動，畫面十分怪異。圖／擷自《香港01》

近日，中國大陸遼寧本溪觀音山公園傳出一段影片，不少長者統一身穿白色服裝，雙手合十站立，其中一名大媽被瘋狂掌摑，卻站在原地一動不動，詭異狀況引起網友熱議。

據拍到過程的民眾表示，這群人似乎來自某個禪修班，負責掌摑的人疑似是「團隊導師」，隊伍當中基本上每個人都被搧了巴掌，他看到這一幕時感到非常震驚。

周六（7日），本溪縣委一名工作人員表示，此事不是本溪縣組織的，經初步了解，涉事人員是外地遊客，多數人年齡比較大，目前警方已介入調查。至於相關人員的身份、此舉發生的原因等訊息，需等待調查結果。轄區派出所的工作人員則稱，相關情況正在調查處理中。

影片一出，便引起網友熱議，「看的自己臉都疼」、「這是什麼功？靈魂出竅了嗎」、「為什麼我感覺這是邪教？」、「可能是極端組織」、「一定查到底」。

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文章授權轉載自《香港01》

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