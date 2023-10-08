幼兒園女園長和無業男開房間遭通報 網反指：個人隱私不被尊重

中國大陸廣西賀州市鐘山縣一幼兒園園長近日被曝與無業男子開房，結果被男子妻子發現。周五（6日）凌晨，鐘山縣教育和科學技術局就事件通報，稱涉事女子為一鄉鎮民辦幼兒園園長，當局將加強對民辦幼兒園的監管。

監視器片段顯示，涉事二人從酒店走廊前往房間，男方打開房門後，女方緊隨進入。周四（5日），男子的妻子謝女士稱，女子是幼兒園園長，已經相識10年，對方甚至還參加過自己與丈夫的婚禮。謝女又表示，丈夫和該園長長期在外租房，園長經常傳訊息說她沒有能力管好丈夫。

周五凌晨，大陸廣西鐘山縣教育和科學技術局發布《關於廣西一幼兒園園長與無業男子開房視頻的情況通報》，指就網傳「廣西一幼兒園園長與無業男子開房影片」一事，當局立即聯合相關部門進行調查。經核實，片中涉事女子為一鄉鎮民辦幼兒園園長。針對民辦幼兒園可能存在的師德師風問題，當局將聯合相關部門進一步核實，同時加強對民辦幼兒園的監管。

事件在網上引起討論，不過網友紛紛把焦點放在個人隱私問題上，認為官方管得太寬，「從官方到個人，就沒人提個人隱私的問題嗎？」、「個人隱私如何保護！監控影片如何流出？承擔何種法律責任？」、「賓館的監控錄像隨意洩漏隱私，謀取利益，犯法嗎？」、「關鍵問題：這影片是怎麽拿到的？ 這既不是刑事案件，也不是治安案件，公安部門不會介入也無權介入」、「出軌是道德問題，但洩漏公民隱私是違法行為！」、「那麽問題來了：監控影片是誰，用什麽權限拿到的？」

延伸閱讀：

河南漢拍片稱老婆家暴還試圖放火燒屋 律師：女方或構成虐待罪

員工被揭便池內洗小童餐具 江西幼稚園被責令停業整頓

文章授權轉載自《香港01》