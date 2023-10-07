學校「連假補課」！中學生怒打數十次舉報電話錄音流出 終成功爭取…

大陸中秋、國慶8天連假結束，學生和打工仔都要重回上學上班的忙碌生活。不過，西安有中學生投訴在長假期間與平日沒什麼分別。原來當地有中學趁假期時安排初三、高三學生補課3天，當中1名學生心生不滿，於是打了數十通電話向相關部門舉報學校「放假補課」，最終令學校連夜通知家長及學生取消補課，學生「成功爭取」休假！但有家長及學生就認為機會難得，不希望學校恢復休假。

綜合大陸媒體報道，西安有部份中學針對初三及高三學生在雙節連假期間進行補課，個別學校甚至進行了月度測試。但是本月4日晚上，灃東城區1間學校卻突然對家長及學生發出緊急通知，表示5日、6日學校將維持放假。這一臨時變動令相關學生及家長難以理解，直至有知情家長提供一份錄音，大家才知道原來有學生向上級部門舉報學校於假期補課。

根據網上流傳的錄音所示，10月3日，該校1名中學生反覆致電有關部門舉報學校「國慶期間補課3天」，並要求職員盡快處理，而職員就表示「你一直打電話進來，讓我怎麼去跟別人聯繫呀」。但該名學生仍堅持要求，要對方趕緊向負責人反映，而舉報電話亦從數分鐘打1次，變成每秒1次。

職員煩擾不已，表示「你不停的打，有意思嗎？」，學生就回應「我怎麼沒意思啊！他們處理我現在就放」，之後更每秒都打進來只說一句「喂你好，催一下」。後來該職員實在被煩得不行，向他表示已經反映相關情況，叫學生稍等。

對於突然取消補課，該校家長及學生均有不同意見。有部份人認為不妥，並指出受疫情3年影響，本屆初三、高三學生常在家中上網課，耽誤學習，如今學校安排補課，剛好可以趕進度，卻沒想到又被取消。但亦有人認為放假就應該讓孩子好好休息，之後再好好複習，畢竟3天的補課也不足以涵蓋3年所學。

事件引起網友關注，有人不認同該名學生的行為，「自己不想學，也不想別人學」、「這學生的語氣一聽就是屬於那種成績不好，在學校混日子」，但亦有人認為假期補課不合宜，「法定節假日期間補課本身就不符合規定」、「不同意補課，但他的語氣也太差了吧」。也有人認為舉報制度欠佳，「看見了吧，舉報是沒有保護舉報人的，這錄音是能放出來的嗎」、「希望他不會被內部處分」。

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文章授權轉載自《香港01》