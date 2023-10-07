洗澡被偷拍！機智人妻偕丈夫買強光電筒搜證 憑現場鞋印查出元兇

偷拍絕不能容忍！上海1名人妻日前前於社交平台分享被偷拍的可怕經歷，指偷拍者逃走時在家門外留下腳印，她遂與丈夫翻查屋苑閉路電視片段，並購入強光電筒在走廊照射，最終在對面大廈1個單位，發現與鞋印相同球鞋。夫婦其後將相關證據交予警方，男子被帶走調查時承認偷拍行為，被處以5日行政拘留。

該名田姓人妻日前於微博上傳短片，講述與丈夫找出偷拍犯經歷。她與丈夫住在9樓單位，日前洗澡期間，突然發現浴室窗外有1個手機鏡頭對著自己，情急下打開窗查看，發現1名男子翻過走廊護欄，沿消防樓梯狂奔。田女丈夫回家得知事件，查看寓所附近環境，發現窗台留下明顯腳印，認為事件並非惡作劇，而是處心積慮作案。

田女指丈夫其後購入強光電筒，在屋苑地板不斷照射，以獲得清晰鞋印，「他買了1個紫色的燈，就是可以看腳印看得非常清楚的，我們就一層一層檢查樓層上面的腳印，看哪個跟我窗台上面的吻合」。兩人發現，屋苑內不同樓層有多個相同鞋印，懷疑偷拍者為屋苑住客。

他們之後翻查事發前後10分鐘閉路電視片段，發現1名形迹可疑男子，「去了監控室查看錄像，哎還果然有1個人！」。片段顯示該名可疑男子事發後從消防梯急急走下，更鬼祟地看了一下閉路電視鏡頭，「他是有點着急，兩手放在口袋裏面，他那一點引起我的注意」。

夫婦其後花了5小時，查出閉路電視中男子活動順序，發現對方居於對面大廈，於是要求保安陪同，走到該男子單位外查看，在對方鞋櫃中發現1對與鞋印完全吻合的球鞋，即時鎖定偷拍者身份。兩人將搜集得來的證據交予警方，可疑男子其後被帶走調查，並承認窗外偷拍一事，最終被處以5日行政拘留。

雖然真兇已被繩之以法，田女仍對事件感到又氣又怕，稱至今仍有陰影，每晚需要開燈才能睡覺，「半夜聽到下壓門把的聲音被嚇死了，第二天我就買了可視門鈴、棒球棍、辣椒水、頂門器，就差電鋸了」、「真的好恨好恨自己是個女的」。

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文章授權轉載自《香港01》