只有小一學歷！男假扮高富帥「時間管理」逾40女友騙近900萬台幣

江蘇省1名小一學歷的「90後」行騙天下無敵手，結婚3日就離婚，婚前更抵押伴侶房屋，甚至瘋狂借錢，藉此打本將自己包裝成「高富帥」結識女性。除了名車接送之外，男騙徒還會開空頭支票，揚言向嬌妻送車及28.8萬人民幣（約128萬台幣）禮金，更以「時間管理大師」身分和多名受害人保持關係，眼見對方「沉船」後，就以各種藉口騙財，騙蹤分布全國各地，總共向至少40名女性騙取200多萬人民幣（約890萬新台幣）。最終1名人夫揭發太太與男騙徒姦情，向他施以毆打，這個愛情陷阱才得以揭穿。男騙徒被捕後辯稱和「這些女性朋友」只是借貸關係，警方繼續調查案件。

據了解，設局騙財騙色騙感情的谷姓男騙徒生於1991年，本身住在江蘇淮安淮陰區漁溝鎮一條農村。谷男父親表示，兒子未讀完小學二年級就輟學，16歲起在外打工，試過做保安員。谷男為人並不腳踏實地，除了長期出入足浴店和卡拉OK場所之外，亦沉迷「課金」打機，向網路遊戲投放數千至上萬人民幣。2018年至2019年期間，谷男大量借錢，曾經一次過借了數十萬人民幣，而且經常向父母「攤大手板」，包括索取9萬人民幣（約40萬新台幣），用於賭博和課金打機，谷父形容兒子「把家裡的錢都敗光了，自己還幫他還了不少債」。

數年前，谷男結識到1名女子，雙方去到談婚論嫁階段，但谷男將伴侶1間房屋抵押出去，隨後雖然結婚，但懷疑抵押一事紙包不住火，3日後火速離婚。

原來谷男借錢真正目的並非用於賭博和打機那麼簡單，他用巨款租名車，不但無證駕駛，還辦理假房產證，將自己包裝成「高富帥」工程公司老闆，繼而透過網上交友等途徑，和多名女子交往。隨後他訛稱「工程出現問題」，向女受害人表示需要資金周轉，對方信以為真借錢，但由於他一直未能還錢，女受害人漸漸懷疑自己遇騙，谷男見成功騙走多人，就離開江蘇省。

2022年9月，谷男前往四川省巴中市通江縣，繼續租名車，甚至聘請司機，以便從事「老本行」。無論在網上交友抑或面對面溝通，他唯一真話只有曾經離過婚，隨後便訛稱自己是「90後工程公司老闆」，在南京有3間屋、5輛車包括平治和寶馬，標榜「認真戀愛，奔向婚姻」，想在四川找1位女朋友，更稱如果有人願意下嫁，他將會相贈平治名車，以及28.8萬人民幣（約128萬新台幣）禮金。

谷男24小時候命，在微信上對女友呵護備至，上午駕駛賓士，下午輪到BMW，隨時隨地駕車接送，單憑數招就令到巴中市起碼7名女子在短短7至8個月內紛紛中招，甚至有人為他爭風吃醋。向姓和王姓女子都是通江縣1間服飾店的銷售員，谷男曾到她們工作的服飾店，一口氣購買價值過萬元服裝，繼而加了兩人微信，由於谷男出手闊綽，而且對兩人噓寒問暖，令到兩女產生矛盾，最後才發現他「一腳踏兩船」。

谷男甚至兼任「時間管理大師」，和向王兩女交往期間，亦和巴中市數名女子拍拖，當中南江縣李姓女子在1次相親活動中認識谷男，繼而掉進愛情陷阱。谷男更前往李女老家，見到李父保溫杯不夠保溫，便立即購買新杯獻殷勤，令李女家人對他讚不絕口。谷男更將BMW名車交給李女使用，聲稱為了李女甘願放棄江蘇一切，前往四川定居，而且要向李女父母送上28.8萬人民幣（約128萬新台幣）禮金。

與此同時，谷男亦是通江縣1間足浴店的常客， 在該店認識謝姓和張姓店員，兩人均成為他的女友，谷男更會帶她們前往多個地方旅遊。

待女友們都對谷男的身份信以為真後，他便展現騙徒本色，聲稱工程項目需要資金周轉，一眾女友見他平日一擲千金，對其身分深信不疑，紛紛向他借錢。當中1名女受害人更指，借錢當日正值自己生日，谷男在酒店安排宴席，每枱1000多元，其間向她借了1萬人民幣（約4.4萬新台幣）， 並用這筆錢購買頸鍊，令她誤以為谷男只是偶爾微信無錢。 另1名女受害人亦指，谷男問她借錢，以便處理工程計劃，當他未能及時還錢時，就聲稱他同樣等人還錢，當時顯得焦急，令她不忍心繼續催促。

除了感情騙局之外，谷男更以投資和辦理駕駛執照為由，覷準年齡偏大的女子詐財，谷男洗車時認識1名楊姓女子，隨後聲稱自己從事工程，項目利潤很高，如果投資10萬人民幣（約44萬新台幣），1個月就能賺到3萬人民幣（約13.4萬新台幣），希望楊女可以加入投資。楊女信以為真，將積蓄連同借貸合計30萬人民幣（約134萬新台幣）交給谷男，到最後當然血本無歸。

上得山多終遇虎，本年2月，谷男在通江縣被1名劉姓人夫打傷，人夫向警方表示懷疑其妻子和谷男和有不正當關係，警方接手調查，發現谷男和劉妻有大量錢銀來往，再進一步跟進，揭發谷男的愛情騙局，一批女友或前女友遍布全國各地，受害人數至少40人，涉款200多萬人民幣（約890萬新台幣）。去到今年4月，谷男被通江縣公安局拘捕，惟他被捕後否認犯法，辯稱自己和「這些女性朋友」只是借貸關係，案件目前仍在調查中。

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文章授權轉載自《香港01》