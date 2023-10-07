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婚禮格鬥片瘋傳！新郎舅媽一句話嗆新娘 親友丟盤砸椅上演全武行

香港01／ 布萊恩
大陸瘋傳1段「婚禮大亂鬥」影片，男女雙方家人在婚禮現場「打成一片」，砸椅子、丟盤子相當混亂。（影片截圖）
大陸瘋傳1段「婚禮大亂鬥」影片，男女雙方家人在婚禮現場「打成一片」，砸椅子、丟盤子相當混亂。（影片截圖）

大婚之日決戰酒店之巔？大陸瘋傳1段「婚禮大亂鬥」影片，見到男女雙方家人在婚禮現場「打成一片」，砸凳、丟盤子相當混亂，其他親友一直在旁勸止。據報事件起因是新郎舅媽不滿新人敬酒次序，諷刺新娘沒教養配不上新郎，引起新娘親友不滿，觸發衝突。網友看過影片紛紛批評新郎舅媽行為，「這種親戚以後斷交吧」、「這女人絕對是來砸場子的！」、「典型的沒搞清自己的位置」。

綜合陸媒報導，事發10月2日，有溫州網友發布婚禮現場影片稱，新人敬酒到新郎舅媽桌時，由於舅媽不在席，於是先轉到其他桌敬酒，轉一圈後再回來向舅媽敬酒。然而舅媽不滿這做法，譏諷「新娘是單親家庭配不上新郎，敬酒連舅媽都不等，沒教養」。見新娘受辱，女方舅舅及親戚為新娘出頭，一開始是口角後來動武，婚禮頓時變成大型打鬥現場。

從網上流傳約1分鐘影片見到，有2名大媽不斷拿起桌上食物碗碟、餐巾等用盡力狠狠擲向對方，其間聽到「乒乒乓乓」碗碟撞擊聲，後方更有壯漢拿起椅子猛砸前方。雙方拉扯推撞大叫，其他親友一直在旁勸止，惟一時間未能平息。

畫面一轉，亂鬥已停，有女聲訓斥：「小小的事情就這麼鬧對吧？誰惹的禍？誰出來講道理講清楚就行了！你看看你們這麼鬧起來，一件這麼好的天大的喜事（婚禮），被所有人鬧成看笑話！」

據報事後有人報警，酒店回應指「客人自己報警的，不方便透露」。

影片引來網友熱議，紛紛批評新郎舅媽行為，「有這樣的親戚真是造孽」、「這種親戚以後斷交吧」、「人家倆結婚，這親戚跟着瞎摻乎啥，雙方父母都還沒吭聲呢，典型的沒擺清自己的位置」、「終生難忘的婚禮」。也有網友估計舅媽可能與新郎家積怨已久，只是趁機發難，「這女人絕對是來砸場子的！」、「舅媽的目標應該是新郎家，兩家積怨己久」。

另有聲稱知情網友提出更多暗黑內幕，指舅媽「發飆」原因其實是不滿新郎比其兒子早結婚。他指出，舅媽兒子年紀比新郎大，而傳統講究「哥哥先結婚」，舅媽認為新郎破壞傳統搶先結婚，心生不滿。這消息未能確定真偽，惟有網友表示，這傳統與表兄弟應該沒有牽連。

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文章授權轉載自《香港01》

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