茶餐廳繁忙時間限時45分鐘！入座起計時引熱議 網友1原因竟讚好

茶餐廳限時是否合理？有茶記食客上傳告示，指餐廳限繁忙時間用餐時間45分鐘，而且是由入座起計，質疑「而家乜玩法呀？」。貼文引起網友熱議，惟反應兩極，部份網友質疑「這樣規矩不斷踐踏顧客底線」，而且又未計算送餐時間，總有市民是不用上班想慢慢吃；惟不少網民贊成做法，認為許多打工仔午飯時間是1小時，根本吃不了這麼久，措施只是防止有人佔位玩手機，「嗰啲排個幾兩個鐘嘅所謂人氣餐廳，限食一個時間，啲人又唔鬧嘅？」。

有食客在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上傳某茶餐廳座位旁的告示，寫了「繁忙時段或需併桌，用餐時間為入座起45分鐘，不便之處，敬請原諒」，大嘆「而家乜玩法呀？繁忙時間得45分鐘」。貼文其後又被截圖轉發認為「茶記食到45分鐘咁耐？」，事件引起熱議。

一派網友直斥限時措施過火，「香港而家就係咁，收到60至70蚊個午餐，還要限你45分鐘」、「唔使返工嗰啲去慢慢食唔得？」。有網友認為一般茶餐廳繁忙時間指中午12至下午2點及晚上7時至9時，如果有空位服務生也不會趕人，但也要看上餐時間，「碟飯半個鐘先到，你要15分鐘內吃完？夠鐘又食唔晒係咪楂住碟企嚮度食？」，應計算出餐時間才合理，「限10分鐘內上齊得唔得？唔得係咪減錢？」、「要計埋上菜時間，你估間間澳牛咩」。

不過，另一派網友大讚限時措拖合理，「45分鐘很好喔，即使排隊也不會不耐煩」、「你知有些香港人閒聊2個鐘頭都可以，我等空位時我都想不吃了」。有留言認為45分鐘的用餐時間足夠，只是觀感問題，「正常中午吃飯1個鐘頭，吃45分鐘加買來回時間剛剛好」，做法只是防佔位「食完佔個位子閒聊或玩手機，正常你未放下筷子刀叉都不會叫你走」。

（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）

延伸閱讀：

WhatsApp收友人訊息要求轉帳網友憑1習慣識穿 騙徒疑自爆資料

茶餐廳家長小孩脫鞋盤腿坐 港男拍照公審斥教壞小孩：胃口全無

文章授權轉載自《香港01》