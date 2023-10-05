新郎舅媽不滿上廁所錯過敬酒 怒嗆新娘「沒教養」婚宴秒變戰場
婚禮應是每對新人特別的回憶之一，但中國大陸近日微博上流傳一段影片，只見婚宴中的每位賓客都怒氣沖沖，互相拿著桌上的盤子丟人。有名網友透露，會有如此混亂的場面，原因竟是新人沒給新郎舅媽「敬酒」。
大陸近日有段婚宴影片在微博上流傳，影片中所有賓客都怒氣沖沖，互相叫囂，甚至還有人拿著盤子互丟。有網友指出，據說是因新郎舅媽上廁所，錯過新人敬酒，便直罵新娘「單親，沒教養」。
儘管新娘與新郎後續想補敬酒，但舅媽仍繼續挖苦新娘，使女方舅舅不滿，帶著新娘的親朋好友討公道，進而引起兩方衝突。原本美好的婚禮變成戰場，影片一出，吸引大量網友前來觀看。
影片底下，許多網友批評舅媽的行為，並認為兩方過去可能早已有衝突，「怎麽可能是因為不敬酒，借口罷了，絕對借題發揮，這家親戚可以徹底斷了」、「感覺就是故意的」、「這舅媽就是故意的，正常人誰會為這點小事大鬧婚禮啊」、「有這樣的親戚也是夠倒楣的」、「這舅媽可以被她的親戚朋友們拉入婚禮黑名單了」。
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