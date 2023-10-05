快訊

不斷更新／花蓮、台中等8縣市明正常上班課 6日各地颱風假一覽

亞運棒球／中國隊先發投手曝光 5年前壓制中華隊的那個人

消失的28人？連假遊日「整團no show」搞烏龍 旅行社慘賠30萬

新郎舅媽不滿上廁所錯過敬酒 怒嗆新娘「沒教養」婚宴秒變戰場

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸有對新人的婚禮，因新郎舅媽上廁所錯過敬酒，怒嗆新娘「沒教養」引起雙方親友不滿。圖／擷自微博
中國大陸有對新人的婚禮，因新郎舅媽上廁所錯過敬酒，怒嗆新娘「沒教養」引起雙方親友不滿。圖／擷自微博

婚禮應是每對新人特別的回憶之一，但中國大陸近日微博上流傳一段影片，只見婚宴中的每位賓客都怒氣沖沖，互相拿著桌上的盤子丟人。有名網友透露，會有如此混亂的場面，原因竟是新人沒給新郎舅媽「敬酒」。

大陸近日有段婚宴影片在微博上流傳，影片中所有賓客都怒氣沖沖，互相叫囂，甚至還有人拿著盤子互丟。有網友指出，據說是因新郎舅媽上廁所，錯過新人敬酒，便直罵新娘「單親，沒教養」。

儘管新娘與新郎後續想補敬酒，但舅媽仍繼續挖苦新娘，使女方舅舅不滿，帶著新娘的親朋好友討公道，進而引起兩方衝突。原本美好的婚禮變成戰場，影片一出，吸引大量網友前來觀看。

影片底下，許多網友批評舅媽的行為，並認為兩方過去可能早已有衝突，「怎麽可能是因為不敬酒，借口罷了，絕對借題發揮，這家親戚可以徹底斷了」、「感覺就是故意的」、「這舅媽就是故意的，正常人誰會為這點小事大鬧婚禮啊」、「有這樣的親戚也是夠倒楣的」、「這舅媽可以被她的親戚朋友們拉入婚禮黑名單了」。

婚禮

延伸閱讀

夫妻買房不介意「凶宅」！房仲仍一直提醒 網：你該感謝

拾荒舅外甥結婚包13萬 含淚吃剩菜獨坐一桌

他怨女友中秋烤肉只出一張嘴還東嫌西嫌的 網：叫她去找她媽

新娘緊急中斷婚禮只為一原因 網齊讚：真正的天使

相關新聞

內臟位置全相反！她做健檢才發現自己是「鏡面人」 醫：機率百萬分之一

平日健康沒病痛的人，要到做檢查才知道自己的身體狀況！陝西1名女子接受檢查時，醫生發現她竟是「鏡面人」，即所有內臟器官都是正常，但左右位置和正常人相反，相關案例在全球發生率只有百萬分之一。雖然「鏡面人」生理功能正常，但求醫時最好和醫生說個清楚，以免引起誤診。

拾荒舅外甥結婚包13萬 含淚吃剩菜獨坐一桌

拾荒者在自己的外甥結婚時包了3萬元人民幣（約台幣13萬），到場參加婚宴，沒想到竟被當場羞辱，外甥因為瞧不起拾荒舅舅的職業，讓他單獨吃一大桌的「菜尾」，情景十分堪憐。

新郎舅媽不滿上廁所錯過敬酒 怒嗆新娘「沒教養」婚宴秒變戰場

婚禮應是每對新人特別的回憶之一，但中國大陸近日微博上流傳一段影片，只見婚禮中的每位賓客都怒氣沖沖，互相拿著桌上的盤子丟人。有名網友透露，會有如此混亂的場面，原因竟是新人沒給新郎舅媽「敬酒」。

搭到這台車別投訴…重慶父帶癱兒載客 3個月道歉1800次

53歲重慶網約車師傅易和平，帶著25歲的腦性麻痺兒子跑車，每次乘客上車前他都會致歉，「對不起，副駕是我兒子，他病了，您可...

新娘緊急中斷婚禮只為一原因 網齊讚：真正的天使

婚禮是人們一生中最重要的日子之一，不過日前大陸山西省一名新娘在婚禮進行到一半，突然中斷儀式衝下台，原來是參與婚宴的一名女童因高燒而抽搐，正好新娘身為護理師，第一時間查看孩子的情形，並協助物理降溫，讓網友大讚她的愛心舉止，並稱她為「最美新娘」。

貼紙條「家有喜事」霸占車位！車主見2物秒熄火：歡迎下次光臨

人家辦喜事，關我甚麼事？大陸有車主到達停車場時，發現自己原有的車位竟被另１輛車霸佔，該車於擋風玻璃貼上紙條，表示家有喜事，盼獲寬容佔用車位1天。車主本來心有不快，畢竟對方有喜事也與她無關，不料拿開紙條後發現對方居然貼心留下2樣物件作出「補償」，讓她馬上消氣並歡迎對方「下次光臨」。網友知悉真相後，紛紛笑指反應和原po一樣，「只要錢到位，男才女貌早生貴子！」、「只要大家都獻出一點，世界就會變成美好的人間」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。