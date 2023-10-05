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「掛住你」？港女7-11買烏龍麵驚撈到這1物 網懷疑店員暗示：泡妞高招

香港01／ 撰文／亦然YIRAN
日前（4日）一位女網友在7-11便利店購買了一份餐點，但在大快朵頤之時，竟發現烏龍麵內有一個鐵製大掛鉤。（示意圖／Ingimage）
日前（4日）一位女網友在7-11便利店購買了一份餐點，但在大快朵頤之時，竟發現烏龍麵內有一個鐵製大掛鉤。（示意圖／Ingimage）

吃飯時最怕吃到不明物體，例如捲捲的毛髮、只剩下一半的昆蟲、洗碗布等，無疑十分影響胃口。日前（4日）一位女網友在7-11便利店購買了一份餐點，但在大快朵頤之時，竟發現烏龍麵內有一個鐵制大掛鉤，圖片在網路上即時引起大量網友熱議！

日前一位港女網友在Facebook社團「中伏飲食報料區」上發文，表示日前自己在奧運一間7-11便利店內購買了一份餐點，但在進食時發現烏龍麵內竟有一個大掛鉤。從事主貼出的圖片可見，該鐵製掛鉤就是在廚房經常出現的同款掛鉤，大小足有半個麵碗的寬度。

港女在發現碗內竟然出現如此「不可思議」的物件，不禁直言「奧運7-11，常餐送掛鉤，好天不光顧一次，一買就上當，是不是可以報給食環署？！」由於銀色的掛鉤在烏龍麵中相當顯眼，顯眼得讓人懷疑為何掉在碗內而店員沒有發覺，貼文隨即引起了網友熱議。

日前（4日）一位女網友在7-11便利店購買了一份餐點，但在大快朵頤之時，竟發現烏龍麵內有一個鐵製大掛鉤。FB@中伏飲食報料區
日前（4日）一位女網友在7-11便利店購買了一份餐點，但在大快朵頤之時，竟發現烏龍麵內有一個鐵製大掛鉤。FB@中伏飲食報料區

不少網友忍俊不禁地調侃事件，表示「賺到了，鐵鉤都值兩三塊」、「要讓客人覺得賺到」、「碗內的是不是叫做清湯掛麵？」、「這麼大個掛鉤泡麵都沒看到？他當時在做什麼？」、「奧運吊環」、「拿回去洗下可以用」、「牙姐找個鉤子，好快點拿回去」。還有網友笑指掛鉤是店員故意為之，稱「是不是那個店員暗示『掛住你』（意即粵語的想念你）」、「就是想用這個勾勾你回去多買幾次」、「憑什麼大家比一樣價錢，你那碗就有禮物送」，表示是「泡妞的高招」。也有樂觀的網友認為不必小事化大，因為既不是蟲蟲，也不是生鏽鐵鉤，只要打電話或再次到店鋪，應該就能夠妥善處理。

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文章授權轉載自《香港01》

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