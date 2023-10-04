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新娘緊急中斷婚禮只為一原因 網齊讚：真正的天使

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸山西省一名新娘中斷婚禮儀式，替發燒抽搐的女童物理降溫。圖片來源／翻攝自微博
大陸山西省一名新娘中斷婚禮儀式，替發燒抽搐的女童物理降溫。圖片來源／翻攝自微博

婚禮是人們一生中最重要的日子之一，不過日前大陸山西省一名新娘在婚禮進行到一半，突然中斷儀式衝下台，原來是參與婚宴的一名女童因高燒而抽搐，正好新娘身為護理師，第一時間查看孩子的情形，並協助物理降溫，讓網友大讚她的愛心舉止，並稱她為「最美新娘」。

根據陸媒《中國網看點》報導，在山西省的一場婚禮中，由於一名女童高燒昏厥，身為兒科護理師的新娘緊急中斷儀式，給予孩子緊急救助，透過濕毛巾進行物理降溫，約莫十分鐘，待孩子的症狀減輕，便趕緊送醫。影片拍攝者文先生表示，當時孩子原本就有發燒症狀，加上當地氣候因素才導致抽搐。文先生認為，新娘的義舉相當正能量。

事後，新娘透過陸媒《西部決策》回應，事發當下其實沒有想太多，身為一名醫護人員，救助病人是理所當然的事，自己的婚禮可以推遲，孩子的情況更為重要。

許多網友大讚新娘的行動，稱她是「最美新娘」，「人美心善，最美新娘生活一定很幸福」、「真正的天使！」、「心地善良，醫者仁心！」、「幸虧有新娘在」。不過也有網友質疑，為何都發燒了家長還帶來參加婚禮，「（孩子）當天就不舒服了，那就別去吃席了，這還耽誤人家婚禮進程」、「發燒還往人多密集的地方帶，也不知道家長怎麼想的」。

婚禮 護理師 愛心

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