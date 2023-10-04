貼紙條「家有喜事」霸占車位！車主見2物秒熄火：歡迎下次光臨

人家辦喜事，關我甚麼事？大陸有車主到達停車場時，發現自己原有的車位竟被另１輛車霸佔，該車於擋風玻璃貼上紙條，表示家有喜事，盼獲寬容佔用車位1天。車主本來心有不快，畢竟對方有喜事也與她無關，不料拿開紙條後發現對方居然貼心留下2樣物件作出「補償」，讓她馬上消氣並歡迎對方「下次光臨」。網友知悉真相後，紛紛笑指反應和原po一樣，「只要錢到位，男才女貌早生貴子！」、「只要大家都獻出一點，世界就會變成美好的人間」。

該車主在小紅書以「#車位被佔#高情商」為題發帖，指「車位被佔，氣憤不已！打開一看，下次光臨！」。圖片所示，原po的車位被另1輛車停泊佔用，而對方則於車前擋風玻璃水撥貼上紙條，表示「家有喜事，佔您車位用一天，謝謝」。雖然對方態度有禮，不過無故被他人佔用車位，難免感到生氣。可是當樓主撕下紙條後，發現背後居然有1封紅包和2盒香菸，紅包內有200元人民幣（約900元新台幣），突然獲得「補償」讓她馬上怒火全熄，轉怒為喜。

紅包共夾有200元人民幣，讓她頓時怒火全消。（小紅書圖片）

不少網友表示換了是自己，態度都定會180度大變，形容心態會是「你家有喜事關我屁...恭喜恭喜啊」、「什麼人啊道德綁...嫁進好家啊男才女貌」、「看第一張圖：你憑什麼；滑到第二張圖：真是太客氣了，第二天來親戚還停我這吧」、「憑什麼...這麼客氣」。

亦有人笑稱「只要錢到位，男才女貌早生貴子！」、「只要大家都獻出一點，世界就會變成美好的人間」；並建議原po應將紅包反饋給佔位車主，以獲得更長遠「回報」，「高情商：去把這二百塊當紅包禮金，然後順便參加婚禮，既能和鄰居交朋友，還能磨蹭頓飯！」。

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文章授權轉載自《香港01》