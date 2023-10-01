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大學生上館子被收餐具費 「整組全帶走」引網讚：做了我不敢做的事

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸一名大學生，因被餐廳收取「餐具費」，而直接將整組餐具帶回家。圖／擷自《白鹿視頻》
大陸一名大學生，因被餐廳收取「餐具費」，而直接將整組餐具帶回家。圖／擷自《白鹿視頻》

中國大陸部分城市的消費水平高，許多餐廳收費也逐漸離譜。根據陸媒《白鹿視頻》，大陸山東淄博有群大學生在吃飯時，被店家索取人民幣6元（約新台幣26元）的餐具費，認為店家作法不合理的他，在經過確認和商家討論後，決定將使用的餐具直接帶回家。

報導稱，大陸山東淄博有六名大學生在吃飯時，遇到店家向他們索取人民幣6元（約新台幣26元）的餐具費，相當於一組餐具人民幣1元（約新台幣4元），從未支付過餐具費的他，對此要求感到非常驚奇。大學生隨後上網確認餐廳收取餐具費的合理性，發現該規定屬違法。大學生指出「既然支付了餐具費，就相當於購買了那套餐具」，詢問店家後，該餐廳也同意讓他將餐具帶回。

新聞底下，不少網友支持學生行為，並透露自己遇過不合理的收費原因，「我覺得學生做得對」、「做了我一直想做，又不敢做的事」、「商家不免費提供餐具，叫消費者怎麽吃東西？」、「吃烤肉還要出什麽炭火費，絕了」、「在南方吃飯付過座位費」。

但也有網友指出該費用為餐具清潔費，不認同學生作法，「收的是餐具清潔費啊，不能把餐具帶走」、「1元（約新台幣4元）是餐具消毒費吧？不是餐具的成本啊！」、「占便宜沒夠？交了『餐廳服務費』還準備帶走服務員？交了『餐廳包間費』就準備打地鋪睡一宿？」、「一塊錢的便宜也要占」。

餐具 大學生

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