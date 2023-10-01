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衰爆！她幫愛犬擠「肛門腺」 眼睛被噴一坨哭喊：痛到不行

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸有女子在幫寵物狗擠肛門腺時，不小心被分泌物噴到眼睛，導致眼睛染。圖／擷自「蕉太狼Motto」
大陸有女子在幫寵物狗擠肛門腺時，不小心被分泌物噴到眼睛，導致眼睛染。圖／擷自「蕉太狼Motto

不少有養寵物的人，都十分關心自家毛小孩的健康情形。根據陸媒《中國網看點》報導，中國大陸北京有一女子在幫寵物柯基擠肛門腺時，分泌物不小心噴到眼睛，導致她眼睛感染，醫師也在事後忍不住直言「真是史無前例」。

報導說明，大陸北京有一女子在遛狗時，看見小狗不斷在地上磨屁股，上網搜尋原因後，她認為因是「肛門腺」出問題。報導稱，由於狗狗在擠肛門腺前一天已洗過澡，女子便決定回家親手幫毛小孩處理。

不過，女子先前並未有擠肛門腺的經驗，因此她在擠的時候，不小心將分泌物噴到眼睛裡。當下女子的眼睛感到非常疼痛並伴有灼燒感，清洗過後，也依舊十分紅腫且無法停止流淚，只好求助醫生。

經醫生檢查，女子被診斷是眼睛感染，需服用消炎抗敏藥。報導表示，女子特殊的經歷，也讓負責醫生大開眼界「真是史無前例」。

新聞一出，網友紛紛留言，「『屎』無前例」、「最後狗狗那眼神好幽怨」、「還好沒擠到嘴里…」、「原諒我不厚道的笑了，擠肛門腺，不要將狗狗的肛門對著自己的臉」。

也有其他飼主分享曾被寵物誤傷的經驗，並提醒其他民眾在擠寵物肛門腺時，應做好防護，或乾脆交給專業人士處理，「我有一次擠時正好噴我頭髮上，怎麽洗都是臭臭的，直到洗完頭才好」、「有一次我家貓口水甩到了我眼睛里，也是火辣辣巨疼，瞬間就紅腫了，當時感覺要廢了，半天才緩過來」、「真的會噴很遠，記得帶手套，拿衛生紙，擠的時候身體不要正對著」、「有些錢還是不要省，去寵物店寵物醫院10塊錢（約新台幣44元）就好了，洗澡包含擠肛門腺」。

寵物 狗狗 醫師

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