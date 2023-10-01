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影／女子手賤拿打火機燒餐廳 店內陷火海她竟趁亂落跑
中國大陸山西省驚傳縱火事件，一名女子到火鍋店用餐，居然一時興起拿打火機縱火，讓店內秒陷火海。更誇張的是，這名女子見情況不對勁，馬上收拾東西準備閃人。
根據陸媒報導，9月29日一名女子到山西省太原市一間火鍋店用餐，吃到一半她突然拿起打火機，走向牆邊裝飾用的蘆葦，接著用打火機點燃裝飾物。不料火勢迅速蔓延，整排蘆葦瞬間燃燒殆盡，現場燃起熊熊大火。
女子被火勢嚇到往後退了好幾步，接著立刻收拾東西準備逃跑。一旁同行友人雖試圖拿桌上飲用水滅火卻也無濟於事。最後工作人員及時出現，拿滅火器將火勢撲滅。
影片曝光後，許多大陸網友氣憤開罵，「這可刑了」、「除了故意縱火，我想不到別的了，商家告他吧」、「縱火罪，必須坐牢，太壞了」、「真是手欠」、「吃個飯還要縱火，精神沒問題吧」、「祝她喜提三年牢飯」。
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