快訊

亞運滑輪／第4名→違反運動精神失格 黃玉霖淚崩：我沒有…

氣！玩《英雄聯盟》斷線突被踢「大家都這樣」 玩家曝1解決方法果真有效

影／女子手賤拿打火機燒餐廳 店內陷火海她竟趁亂落跑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／女子手賤拿打火機燒餐廳 店內陷火海她竟趁亂落跑

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸山西省一名女子拿打火機燒餐廳，見火勢失控立刻逃跑。圖／翻攝自微博沸點視頻
大陸山西省一名女子拿打火機燒餐廳，見火勢失控立刻逃跑。圖／翻攝自微博沸點視頻

中國大陸山西省驚傳縱火事件，一名女子到火鍋店用餐，居然一時興起拿打火機縱火，讓店內秒陷火海。更誇張的是，這名女子見情況不對勁，馬上收拾東西準備閃人。

根據陸媒報導，9月29日一名女子到山西省太原市一間火鍋店用餐，吃到一半她突然拿起打火機，走向牆邊裝飾用的蘆葦，接著用打火機點燃裝飾物。不料火勢迅速蔓延，整排蘆葦瞬間燃燒殆盡，現場燃起熊熊大火。

女子被火勢嚇到往後退了好幾步，接著立刻收拾東西準備逃跑。一旁同行友人雖試圖拿桌上飲用水滅火卻也無濟於事。最後工作人員及時出現，拿滅火器將火勢撲滅。

影片曝光後，許多大陸網友氣憤開罵，「這可刑了」、「除了故意縱火，我想不到別的了，商家告他吧」、「縱火罪，必須坐牢，太壞了」、「真是手欠」、「吃個飯還要縱火，精神沒問題吧」、「祝她喜提三年牢飯」。

縱火

延伸閱讀

直言「日本老人不友善」！外國YTR親揭2惡劣經驗：感受到了文化衝擊

做試管嬰兒「搞錯精子」生父另有其人 醫師扯辯：你老婆外遇

男乘客1動作就踩雷！日本「痴漢冤罪」影片爆紅 網抖：最可怕的鬼故事

好運降臨！ 「4生肖」未來三個月能逢凶化吉 第一名財運有好消息

相關新聞

影／女子手賤拿打火機燒餐廳 店內陷火海她竟趁亂落跑

中國大陸山西省驚傳縱火事件，一名女子到火鍋店用餐，居然一時興起拿打火機縱火，讓店內秒陷火海。更誇張的是，這名女子見情況不對勁，馬上收拾東西準備閃人。

不滿遊客拒買翡翠 陸導遊讓巴士停1小時威脅「不買就丟掉你們」

中國大陸貴州旅遊業亂象不斷，近日，再有民眾舉報指貴陽某旅行社導遊因遊客不買翡翠，竟巴車在服務區停留1小時，引發關注。周六（30日），貴陽市文旅局工作人員表示，已找到涉事導遊和旅行社，正在核查中。

2張相同號碼500元鈔票照片瘋傳 網友提金管局「辨鈔4式」

如果眼前有2張同號碼的紙鈔，按常識所想，最少有1張是假的，甚至2張都是假的！近日網上流傳2張相同號碼的500港元鈔票照片，引起網民熱議。由於2張鈔票序號都是「EQ637280」，故不少網友表示「假到爆」，並重提金融管理局網頁曾教市民用「辨鈔4式」去分辨紙鈔真偽，包括留意圖案、波紋、水印、金屬線及手感等。

大陸女來港購物目擊2男偷行李箱 提醒：行李箱千萬不能放這裏

出外旅遊真的要小心財物！日前有大陸女生在小紅書發帖，表示來港購物時，在商店裏見到有孕婦將行李箱放在店門外，之後2名陌生中年男子經過店外時，突然出手握住行李箱握柄，不過似乎店內有人留意着，他們才悻悻然收手。然而，他們並未就此罷休，其中1人之後返回店外，並迅速偷去行李箱跑走。

光頭大叔地鐵上遭黑衣男「摸鳥」！爆氣呼巴掌、扯耳朵影片曝光

行駛中的地鐵車廂是密封空間，一旦有人犯案，犯人根本逃無可該。網上近日流傳1段影片，顯示1名穿黑色外套男子，懷疑在四川成都地鐵車廂內伸手摸1名光頭大叔的下體隱密部位，光頭大叔被摸後勃然大怒，當場「私了」對方，一邊斥責，一邊拍頭和扭耳朵，更要求黑衣男下跪認錯，黑衣男一直合十道歉。片段沒有拍攝到黑衣男是否依言下跪，但拍片者表示大叔曾出手掌摑，而黑衣男在列車「到站」後下車離開。網友紛紛表示理解光頭大叔遭到非禮的心情，但認為他無須濫用私刑，反而應該報案處理。

女吃中秋月餅咬到金戒指！廠商這樣解釋 網笑：中獎了

中秋節不能缺少最受網友歡迎的伍仁月餅，今年這款產品出現另一種「硬度」？河南有女子近日享用傳統伍仁月餅時，發現咬到異物，她原以為是核桃，一看發現竟然是1枚金戒指，事件引起網友熱議，部份認為是工人製作時掉落。不過，廠商向媒體指，他們製餅過程是在無塵環境下機械化生產，而且有金屬探測儀環節，認為不會混入金戒指，稱會上報事件再調查。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。