不滿遊客拒買翡翠 陸導遊讓巴士停1小時威脅「不買就丟掉你們」

中國大陸貴州旅遊業亂象不斷，近日，再有民眾舉報指貴陽某旅行社導遊因遊客不買翡翠，竟巴車在服務區停留1小時，引發關注。周六（30日），貴陽市文旅局工作人員表示，已找到涉事導遊和旅行社，正在核查中。

事發於周二（26日），一名來自廣東廣州的遊客因購物少，不買翡翠，在大巴車上遭到了導遊的質問，「你們出來玩要講良心」。導遊又對遊客稱，自己前一天腿都走斷了，一到讓他們消費，他們就跟她吵架，「這樣子有意義嗎？你們為什麼這麼做呢？」

導遊讓巴士停1小時威逼遊客買翡翠。（上游新聞）

而當發現有遊客拍影片時，導遊便要求對方刪掉，否則不讓出發。據遊客指，最後導遊讓司機把車停在服務區足足1小時，讓遊客要麼補交團費，要麼每個人必須進店購物，不然就將他們「丟掉」。

周五（29日）晚，貴陽市文旅局發布通報稱，貴陽市文化和旅遊局、貴陽市文化市場綜合行政執法支隊對影片所反映情況高度重視，旅遊執法人員迅速行動開展核查，目前，片中反映情況正在調查中。

周六上午，貴陽市文旅局工作人員表示，已找到涉事導遊和旅行社，正在對情況進行核查，調查結束後將依據事實情況，對涉事導遊和旅行社進行處罰。

延伸閱讀：

九寨溝導遊威迫旅客購物：大巴車我說壞就壞，團費低你捐點怎麼了

雲南導遊稱｢萬元白粉運至香港價翻400倍｣ 宣揚倒賣毒品惹爭議

文章授權轉載自《香港01》