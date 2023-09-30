2張相同號碼500元鈔票照片瘋傳 網友提金管局「辨鈔4式」

如果眼前有2張同號碼的紙鈔，按常識所想，最少有1張是假的，甚至2張都是假的！近日網上流傳2張相同號碼的500港元鈔票照片，引起網民熱議。由於2張鈔票序號都是「EQ637280」，故不少網友表示「假到爆」，並重提金融管理局網頁曾教市民用「辨鈔4式」去分辨紙鈔真偽，包括留意圖案、波紋、水印、金屬線及手感等。

日前有網友在facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」上傳照片，2張500港元鈔票疑是偽鈔。從照片可見，驟眼看來2張「大牛」與真鈔無異，但未知是否光線問題，相中鈔票顏色較淺、金屬線亦不如真鈔明顯，而最大破綻是鈔票上印有相同序號「EQ637280」。

照片引起網友熱議，不少網友認為2張都是偽鈔，直指手工差劣，單憑照片已看出其質感粗糙，並紛紛指出偽鈔不尋常之處，「整張A4紙不好質地」、「整個質感看到好大分別」、「號碼一樣，假紙鈔」、「下面無水印」、「色彩好淺」。但亦有網友表示，如果不是2張假鈔一同查看，發現序號一樣，恐怕也難以察覺異常，「放在一起不知哪張是假鈔，阿伯阿婆未必分辨得出來」、「分開收都可能中招」。

根據發鈔銀行中國銀行（香港）有限公司的網頁，500港元鈔票長158毫米、寬79毫米，正面有六角形線條襯托紫荊花及中銀大廈，右邊則留白出飛鳥側影。

網友亦重提金融管理局網頁曾教市民用「辨鈔4式」去分辨紙鈔真偽，包括查看鈔票右上角是否有動感光亮圖案和滾動波紋、背光照鈔票查看是否藏有1條金屬線、觸摸鈔票感受有無凹凸手感，及留意鈔票有沒有浮水印。

如果市民真的收到偽鈔，應即時交予警方處理，不應試圖使用。根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第99條的「行使偽製紙幣及硬幣」罪行，任何人知道或相信該紙幣或硬幣是偽製品，而當作真錢使用即屬違法，可判監禁14年。

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文章授權轉載自《香港01》