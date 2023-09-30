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大陸女來港購物目擊2男偷行李箱 提醒：行李箱千萬不能放這裏

香港01／ 撰文：夏洛特
有大陸女生來港購物時，目擊2男子偷行李箱。（小紅書圖片）
有大陸女生來港購物時，目擊2男子偷行李箱。（小紅書圖片）

出外旅遊真的要小心財物！日前有大陸女生小紅書發帖，表示來港購物時，在商店裏見到有孕婦將行李箱放在店門外，之後2名陌生中年男子經過店外時，突然出手握住行李箱握柄，不過似乎店內有人留意着，他們才悻悻然收手。然而，他們並未就此罷休，其中1人之後返回店外，並迅速偷去行李箱跑走。

該名大陸女生用手機拍攝店內監控畫面，並上傳到小紅書上，表示「去香港一定要注意，這是團體作案」。從監控畫面可見，事發於本月24日傍晚6點40分左右，2名中年男子走到事發店外，望向店外擺放的1個銀色行李箱狀似交談。2名男子打扮相似，同樣穿灰色上衣及黑色長褲，背着斜背包，而畫面左側那人推着1個黑色行李箱，另1人則是禿頭及戴着口罩。

第1次出手失敗：

推黑色行李箱的男子極快伸手抓住店外銀色行李箱的握柄，正欲推走。（小紅書影片截圖）
推黑色行李箱的男子極快伸手抓住店外銀色行李箱的握柄，正欲推走。（小紅書影片截圖）
只見推黑色行李箱的男子極快伸手抓住店外銀色行李箱的握柄，似欲推走，但抬頭看了一眼店內，就即時鬆手與身旁的光頭男子急步離去。而從另1段影片可見，約2分鐘後，禿頭男子獨自折返店外，迅速出手，抓起行李箱就急步跑走，整個過程不到2秒。

第2次出手偷行李箱逃走：

禿頭男子獨自折返店外，偷了行李箱就跑走，整個過程不到2秒。（小紅書影片截圖）
禿頭男子獨自折返店外，偷了行李箱就跑走，整個過程不到2秒。（小紅書影片截圖）
原po指，他們所偷的是店內1名孕婦的行李，又憤然表示「記住這倆個人的樣子，專門偷大陸遊客以及代購的行李箱！」。她又提醒大陸網友來港是要看管好個人財物，「別想着去店舖裏買東西把行李箱放外面」。

事件在網上引起極大迴響，不少人都指該2名男賊太猖狂，亦有人認為他們手法純熟似是慣犯，「那個黑箱是已得手一個？」、「以前朋友總是說，放在門口不怕的，不會掉的，大家都是這樣放的，唉，現在看，不掉東西，是運氣好啊」。還有人表示「最近香港是不是小偷很多啊？我阿姨的媳婦上個月過去買東西被偷了包包，搞得又要再去辦證件」。

有人就好奇稱「這種行為在大陸應該都極少見到吧？為啥香港反而有」，有網友就解釋大陸地方大，商店有足夠空間讓客人拉着行李箱在店內購物，「大陸地大，購物不至於將行李擺在商舖門口」、「香港有些門店不給推進去！所以都放門口」。

（小紅書）

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文章授權轉載自《香港01》

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