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光頭大叔地鐵上遭黑衣男「摸鳥」！爆氣呼巴掌、扯耳朵影片曝光

香港01／ 田中貴
大叔在地鐵上疑似被「摸鳥」，爆氣猛扯黑衣男的耳朵。（網上影片截圖）
大叔在地鐵上疑似被「摸鳥」，爆氣猛扯黑衣男的耳朵。（網上影片截圖）

行駛中的地鐵車廂是密封空間，一旦有人犯案，犯人根本逃無可該。網上近日流傳1段影片，顯示1名穿黑色外套男子，懷疑在四川成都地鐵車廂內伸手摸1名光頭大叔的下體隱密部位，光頭大叔被摸後勃然大怒，當場「私了」對方，一邊斥責，一邊拍頭和扭耳朵，更要求黑衣男下跪認錯，黑衣男一直合十道歉。片段沒有拍攝到黑衣男是否依言下跪，但拍片者表示大叔曾出手掌摑，而黑衣男在列車「到站」後下車離開。網友紛紛表示理解光頭大叔遭到非禮的心情，但認為他無須濫用私刑，反而應該報案處理。

涉事影片片長約13秒，目擊者表示，事發本年9月24日，地點是四川成都地鐵的車廂，當時座位都座滿乘客，其他人則分散在車廂站立，1名身穿黑色外套的男子上車後，故意挨近年約50歲的光頭男乘客，2人距離甚近，有人乘機摸向光頭大叔的下體隱密部位。

片中拍於事發後，顯示光頭大叔和黑衣男站在車廂中間，大叔拍打黑衣男的頭部，甚至猛扭耳朵，怒斥「讓你媽好好看你這張臉，看看你這個人，把臉露出來」，黑衣男一直低頭，不敢露面，而且雙手合十道歉，其他乘客一直旁觀過程，沒有插手或勸阻。

拍片者表示，光頭大叔更向黑衣男摑了數巴掌，而且要求黑衣男下跪認錯，而列車到站後，黑衣男便下車離開。

影片引來網友討論，有人理解光頭大叔的心情，但無須濫用私刑，「應該報警求助，防止有下一位受害者」。

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文章授權轉載自《香港01》

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