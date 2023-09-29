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中秋前夕樂富大媽居屋後樓梯燒金紙 保安勸阻無效網友批自私

香港01／ 撰文：田中貴
樂富一位大媽在居屋樓層後樓梯位置燒金紙，即使保安到場，都無法勸阻對方。（facebook群組「富強苑DEF街坊連線」圖片）
樂富一位大媽在居屋樓層後樓梯位置燒金紙，即使保安到場，都無法勸阻對方。（facebook群組「富強苑DEF街坊連線」圖片）

每逢中秋節和其他傳統節日，屋苑都會劃出空間要求居民在固定地點燒金紙，以免影響他人。樂富有街坊爆料，指一位大媽在居屋樓層後樓梯位置燒金紙，即使保安到場，都勸阻無效，管理處隨後發出通告，指出劃出地方，要求住戶帶燒金桶前往燒金紙。事件引來網友討論，有人聲稱過往都是在樓層後樓梯燒金紙，不明白為何遭到投訴，其他人反駁會容易造成火警，「覺得不妥、恐怕會燒到自己屋舍？」、「反省一下，自私的人」。

原po在facebook群組「富強苑DEF街坊連線」圖文並茂表示，事發位於樂富居屋樓層後樓梯，有住戶目擊一位大媽用燒金桶燒金紙，於是通知保安到場跟進，即使保安在場勸阻，但大媽無動於衷。原po在貼文中反問：「其實在自己住的樓層燒金紙，有沒有想過會有可能火災？牆壁燒到黑黑，住戶感覺良好嗎？」

事後管理處發出通告回應事件，並指為保持衛生和避免火警，在附近「設置燒金區至本年10月1日」，提醒住戶可以自備燒金桶燃燒金紙。

貼文引來網友討論，有人聲稱以前在樓層後樓梯或住處門口燃燒金紙，不明白為何今次遭到投訴，但其他網友批評「覺得不妥、恐怕會燒到自己屋舍？」、「反省一下，自私的人」、「屋苑有指定範圍燒金，從來都沒有見人在自己屋舍樓層範圍燒，你要在自己住家後樓梯，一旦火警，樓上的人不能往樓下逃，大把人做唔代表啱」、「消防法例係禁止，又是公德心問題，梯間燒金紙對廢氣恐會致癌。其實要燒的話，一開始就在自己屋舍慢慢燒，不然就去找一個戶外空間，容許燒金紙的地方燒」。

（綜合）

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文章授權轉載自《香港01》

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