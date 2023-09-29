茶餐廳家長小孩脫鞋盤腿坐 港男拍照公審斥教壞小孩：胃口全無

茶餐廳內脫鞋坐合適嗎？有港男光顧茶記時，發現附近有家長帶同小朋友坐在卡位，但雙雙脫鞋盤腿而坐，襪子貼在座椅上。他認為兩人舉動失禮之餘亦教壞小孩，「快離開，胃口全無」，並且拍照公審。貼文在茶記群組內反應兩極，有網友認為脫鞋坐沒什麼大不了，「日本餐廳你就接受到？」，又批評港男偷拍兩人的舉動更失禮，惟不少人認同港男，指脫鞋坐既污糟又有腳汗，在顧客流量多的茶餐廳不合適，「好像沒有家教，不能怪街上很多人拱起單隻腳腳食吃飯」。

原po今早（26日）在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上傳照片公審，指他光顧某茶餐廳時，遇到一對家長和小朋友的客人令他倒胃口。照片所見，家長和小朋友坐在卡位，兩人都脫了鞋，僅穿襪雙腿盤坐在座椅上，原po批評兩人「坐到很失禮，大人要教壞小孩，快閃，胃口全無」。

原po續指，在茶餐廳不應脫鞋盤腳坐，「反正影響不到我」、「不脫鞋，不會影響到我」、「餐廳是一個密閉空間」，又指平日坐巴士也最怕遇到這些人。

未料貼文反應兩極，部份網友認為問題不大，「如果真的聞到異味，都情有可原，如果只是脫鞋，其實也不關你的事？」、「佢除咗對鞋又有着襪冇乜唔妥。好過教啲小朋友着住鞋踩上張凳度」、「日本餐廳你就接受到？」、「佢哋影響到你？」。有人懷疑兩名食客可能是日本人或韓國人，「日本餐廳或者有啲cafe一樣要除鞋，唔覺得除鞋有咩大問題」，但原po強調兩人操流利廣東話。

不少人質疑原po不應網上公審，批評他一度公開相中人樣貌，「你咁樣開晒人哋不論大細兩個樣貌擺上嚟公審，你先至係最失禮同教壞人」、「影響到咪直接講畀當時人聽，其實咁樣偷影人都好失禮」。

然而，部份網友認為在茶記除鞋舉動討厭且「污Ｘ糟」，驚訝部份人認為無問題，「始終都唔好睇，着唔着鞋都唔應該放隻腳上去，唔係因為佢除咗鞋而要加分」、「佢對腳唔會污糟唔會出汗，對襪唔會有菌㗎？」。

由於茶餐廳客流量多，有留言直斥兩人行為影響到下個客人，而且就算下手客人介意，在茶記也難以調位，「我哋細個嘅時候出到去坐成咁，肯定畀老豆老母鬧到飛起，尤其女仔，好似無家教咁，唔怪得周街咁多人棟起隻腳食飯」。

（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）

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文章授權轉載自《香港01》