夫驗DNA怒斥「孩子不是我的」 離婚後妻知殘酷真相告上法院

中國大陸黑龍江一名男子認為三個孩子長得與自己不像，檢驗DNA後他告知妻子三個孩子並非他親生，堅決與她離婚。想不到多年後她才得知，其實這是丈夫的陰謀，他為了與小三在一起，因此編造這套劇本，找藉口與她離婚，自始至終三個孩子都是他親生小孩。

根據《docnhanh》報導，一名黑龍江39歲女子與丈夫結婚12年，並育有三子，她婚後犧牲事業，丈夫則是在事業上節節高升，數年後升任公司董事，丈夫卻質疑三個孩子長得與自己不像，堅持進行DNA測驗，最終結果竟顯示三個孩子非丈夫親生。

該女解釋，她從未對不起丈夫，但丈夫不相信，堅決要與她離婚。

四年後該女再回去探望前夫，竟發現前夫手中抱著陌生的孩子，她詢問孩子的身份，前夫卻回嗆「不需要你關心！」該女偷偷採集前夫及他手中孩子的頭髮樣本，再度進行DNA測驗。

令人驚訝的是，檢驗結果顯示這名陌生孩子與她三個孩子有血緣關係，四人的生父都是她的前夫，她忍無可忍與前夫對質，終於得知一切都是前夫的陰謀，他為了找藉口與她離婚，並與小三在一起，當年拿了他人的頭髮樣本進行測驗，結果才會顯示三個孩子非他親生。

該女崩潰表示，「我以為我會幸福，沒想到結果卻是這樣」，目前她已向法院提起訴訟，要求前夫依法承擔對三個孩子的責任與義務。